В Молдове изменят критерии классификации предприятий и групп компаний.

Новые лимиты будут применяться при классификации микропредприятий, малых, средних и крупных субъектов, а также групп компаний. Соответствующие поправки парламент принял во втором чтении, они вступят в силу 1 января 2027 года, передает logos-pres.md

Согласно изменениям, для микросубъектов максимальный объем активов увеличен с 5,6 млн до 8,5 млн леев, а доходы от продаж — с 11,2 млн до 17 млн леев. При этом критерий по численности работников остался без изменений — до 10 человек.

Для малых субъектов предел активов повышен с 63,6 млн до 95 млн леев, а доходов от продаж — со 127,2 млн до 190 млн леев. Численность работников также сохраняется на уровне до 50 человек.

Средние предприятия теперь смогут иметь активы до 480 млн леев вместо прежних 318 млн леев, а доходы от продаж — до 960 млн леев вместо 636 млн леев. Критерий по численности работников остается прежним — до 250 человек.

Аналогичные изменения коснулись и критериев для крупных субъектов.

Также пересмотрены показатели для групп компаний. Для малых групп лимит активов увеличен с 80,3 млн до 115 млн леев, а доходов от продаж — со 160,6 млн до 230 млн леев. Для средних и крупных групп порог активов повышен с 401,5 млн до 575 млн леев, а доходов от продаж — с 803,1 млн до 1,15 млрд леев.

Законодательная инициатива разработана министерством финансов и направлена на гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского союза в данной области. По информации авторов, после пересмотра критериев классификации увеличится число предприятий, которые смогут составлять упрощенную или сокращенную финансовую отчетность. Так, еще 209 субъектов смогут составлять упрощенную финансовую отчетность, а еще 1 128 — сокращенную отчетность. В то же время на 46 субъектов меньше будут обязаны составлять полный комплект финансовой отчетности.

Согласно статистическим данным, в настоящее время в нашей стране зарегистрировано 68 725 субъектов, из которых 31 632 относятся к микропредприятиям, 6 152 — к малым, 791 — к средним и 150 — к крупным предприятиям.