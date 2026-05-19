В бюджет соцстраха за 4 месяца поступило свыше 19 млрд леев.

В информации Национальной кассы социального страхования (CNAS) сообщается, что обязательные взносы составили 9522,1 млн леев, или 30,4% от годового бюджета, увеличившись на 865,4 млн леев (10,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет logos-pres.md

Прочие поступления составили 334,3 млн леев, из которых 329,9 млн леев приходится на единый налог, взимаемый с резидентов ИТ-парков, что на 27,7% больше, чем в прошлом году.

Переводы из государственного бюджета были профинансированы на общую сумму 9302,0 млн леев в соответствии с запросами на финансирование, из которых:

6282,0 млн леев — предназначены для выплаты пособий по социальному обеспечению и других выплат;

3020,0 млн леев — для покрытия дефицита собственных доходов бюджета государственного социального страхования.

Общие расходы были исполнены на сумму 17798,4 млн леев, или 34,6% от запланированного годового объема. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполненные расходы увеличились на 1015,3 млн леев, или на 6,0%.

Исполнение бюджета государственного социального страхования за первые 4 месяца 2026 года завершилось превышением доходов над расходами на 1360,0 млн леев.

Остаток средств на счетах CNAS по состоянию на 1 мая 2026 года составил 1359,8 млн леев.