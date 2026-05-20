В AIPA за 10 дней поступило 259 заявок на возмещение акциза на дизельное топливо.

Эту информацию подтвердила заместитель директора агентства Диана Кошалык, передает ipn.md

Крайний срок подачи заявок — 2 июня. Что касается сроков получения фермерами окончательного ответа, Диана Кошалык отметила, что это будет зависеть от процесса проверки документов.

«После проверки всех документов будет применён линейный коэффициент расчёта в соответствии с утверждённым бюджетом. Все зависит от достоверности данных, а также от потока документов, которые будут поданы в последнюю неделю», — пояснила она.

Деньги будут предоставляться за топливо, приобретённое в период с 1 марта по 31 мая. Документы принимаются в территориальных подразделениях Агентства по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве. Частичная компенсация акцизного налога предоставляется в пределах 200 тысяч леев на одного получателя. Общая сумма, выделяемая правительством из резервного фонда, составляет 110 миллионов леев.