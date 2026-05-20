theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
20 Мая 2026, 21:27
1 188
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В AIPA за 10 дней поступило 259 заявок на возмещение акциза на дизельное топливо

Агентство по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве (AIPA) получило 259 заявок на компенсацию акцизного налога на дизельное топливо всего за 10 дней с начала приёма заявок.

В AIPA за 10 дней поступило 259 заявок на возмещение акциза на дизельное топливо.
В AIPA за 10 дней поступило 259 заявок на возмещение акциза на дизельное топливо.

Эту информацию подтвердила заместитель директора агентства Диана Кошалык, передает ipn.md

Крайний срок подачи заявок — 2 июня. Что касается сроков получения фермерами окончательного ответа, Диана Кошалык отметила, что это будет зависеть от процесса проверки документов.

«После проверки всех документов будет применён линейный коэффициент расчёта в соответствии с утверждённым бюджетом. Все зависит от достоверности данных, а также от потока документов, которые будут поданы в последнюю неделю», — пояснила она.

Деньги будут предоставляться за топливо, приобретённое в период с 1 марта по 31 мая. Документы принимаются в территориальных подразделениях Агентства по интервенциям и выплатам в сельском хозяйстве. Частичная компенсация акцизного налога предоставляется в пределах 200 тысяч леев на одного получателя. Общая сумма, выделяемая правительством из резервного фонда, составляет 110 миллионов леев.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте