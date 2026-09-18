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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 09:54
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Украина рассчитывает расширить транзит через Молдову

Расширение логистических возможностей для транзита через территорию Молдовы украинского импорта и экспорта обсудили посол Украины в Молдове Паун Роговей и премьер-министр Молдовы Василе Тофан. Об этом сообщила украинская сторона.

Украина рассчитывает расширить транзит через Молдову.
Украина рассчитывает расширить транзит через Молдову.

Тофан и Роговей рассмотрели совершенствование механизмов, которые должны обеспечить бесперебойные поставки на украинский рынок товаров первой необходимости в условиях постоянных российских атак на логистическую инфраструктуру Украины, передает logos-pres.md

Отдельно участники встречи обсудили развитие трансграничного сотрудничества и внедрение совместного контроля в пунктах пропуска на общей границе. По информации украинской стороны, эта инициатива позволит повысить эффективность пограничных процедур и обеспечить бесперебойное движение людей и товаров. 

На встрече также обсуждались вопросы энергетической безопасности и реализация совместных проектов в этой сфере. Вопросы работы на украинско-молдавской границе рассматривались и на встрече Пауна Роговея с министром внутренних дел Молдовы Даниелой Мисаил-Никитин. 

Отдельное внимание было уделено перспективам оптимизации контроля в пунктах пропуска и активизации межведомственного взаимодействия с целью выработки практических шагов для дальнейшего упрощения и ускорения движения людей, товаров и транспортных средств через украинско-молдавскую границу.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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