Украина рассчитывает расширить транзит через Молдову.

Расширение логистических возможностей для транзита через территорию Молдовы украинского импорта и экспорта обсудили посол Украины в Молдове Паун Роговей и премьер-министр Молдовы Василе Тофан. Об этом сообщила украинская сторона.

Тофан и Роговей рассмотрели совершенствование механизмов, которые должны обеспечить бесперебойные поставки на украинский рынок товаров первой необходимости в условиях постоянных российских атак на логистическую инфраструктуру Украины, передает logos-pres.md

Отдельно участники встречи обсудили развитие трансграничного сотрудничества и внедрение совместного контроля в пунктах пропуска на общей границе. По информации украинской стороны, эта инициатива позволит повысить эффективность пограничных процедур и обеспечить бесперебойное движение людей и товаров.

На встрече также обсуждались вопросы энергетической безопасности и реализация совместных проектов в этой сфере. Вопросы работы на украинско-молдавской границе рассматривались и на встрече Пауна Роговея с министром внутренних дел Молдовы Даниелой Мисаил-Никитин.

Отдельное внимание было уделено перспективам оптимизации контроля в пунктах пропуска и активизации межведомственного взаимодействия с целью выработки практических шагов для дальнейшего упрощения и ускорения движения людей, товаров и транспортных средств через украинско-молдавскую границу.