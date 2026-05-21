Требования к экспорту пшеницы из Молдовы в Индонезию будут изменены с 1 июня.

Новые условия предусматривают набор общих и специальных требований к фитосанитарной сертификации, условиям переработки и транспортировки, а также меры по предотвращению фитосанитарных рисков, информирует moldpres.md

Таким образом, партии пшеницы, экспортируемые в Индонезию, по-прежнему должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA), но с дополнительными декларациями и электронными уведомлениями, оформленными ANSA; поступать от экспортных единиц, зарегистрированных ANSA; быть без заражений и загрязнений, в том числе почвой, сорняками или растительными остатками; проходить обработку путем фумигации в соответствии с программами, установленными индонезийской стороной.

Одновременно индонезийские власти будут проводить обязательные фитосанитарные проверки в обозначенных пунктах ввоза, а перевозки смогут направляться исключительно в склады и перерабатывающие мощности, утвержденные компетентным органом Индонезии.

Новые требования также включают перечень вредных организмов, представляющих фитосанитарную опасность, в отношении которых требуется отсутствие заражения или инфицирования.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности рекомендует всем экспортерам внимательно ознакомиться с новыми положениями и сотрудничать с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов для обеспечения соответствия фитосанитарным требованиям, установленным индонезийской стороной.

До 1 июня остаются в силе все ранее установленные фитосанитарные требования, включая обязательность проведения обработки в стране происхождения.