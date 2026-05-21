theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
21 Мая 2026, 16:27
7 821
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Требования к экспорту пшеницы из Молдовы в Индонезию будут изменены с 1 июня

Фитосанитарные требования к экспорту пшеницы из Республики Молдова в Индонезию будут изменены с 1 июня.

Требования к экспорту пшеницы из Молдовы в Индонезию будут изменены с 1 июня.
Требования к экспорту пшеницы из Молдовы в Индонезию будут изменены с 1 июня.

Новые условия предусматривают набор общих и специальных требований к фитосанитарной сертификации, условиям переработки и транспортировки, а также меры по предотвращению фитосанитарных рисков, информирует moldpres.md

Таким образом, партии пшеницы, экспортируемые в Индонезию, по-прежнему должны сопровождаться фитосанитарным сертификатом, выданным Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA), но с дополнительными декларациями и электронными уведомлениями, оформленными ANSA; поступать от экспортных единиц, зарегистрированных ANSA; быть без  заражений и загрязнений, в том числе  почвой, сорняками или растительными  остатками; проходить обработку путем фумигации в соответствии с программами, установленными индонезийской стороной.

Одновременно индонезийские власти будут проводить обязательные фитосанитарные проверки в обозначенных пунктах ввоза, а перевозки смогут направляться исключительно в склады и перерабатывающие мощности, утвержденные компетентным органом Индонезии.

Новые требования также включают перечень вредных организмов, представляющих фитосанитарную опасность, в отношении которых требуется отсутствие заражения или инфицирования.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности рекомендует всем экспортерам внимательно ознакомиться с новыми положениями и сотрудничать с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов для обеспечения соответствия фитосанитарным требованиям, установленным индонезийской стороной.

До 1 июня остаются в силе все ранее установленные фитосанитарные требования, включая обязательность проведения обработки в стране происхождения.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте