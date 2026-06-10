Типовые формы независимых торговцев откорректируют.

Таким образом типовые формы будут приведены в соответствие с новыми положениями Налогового кодекса, вступившими в силу 30 апреля т.г. Напомним, IDNO вводится вместо IDNP физлица, который до сих пор указывался в типовых документах независимого коммерсанта, передает logos-pres.md

Министерство финансов вынесло на публичные консультации соответствующий проект приказа. Предложения по нему продлятся до 22 июня 2026 года. Согласно проекту, государственный идентификационный номер (IDNO), присвоенный физлицу – резиденту, осуществляющему деятельность в сфере торговли (независимому коммерсанту), будет фигурировать во всех его документах.

В частности, в заявлении о регистрации, обновлении данных либо прекращении деятельности, подтверждении о постановке на налоговый учет, в платежном извещении по налогу на доход от независимой деятельности, а также в извещении о перерасчете налога и др.

Пересмотр положений законодательства был вызван необходимостью обеспечить защиту персональных данных независимых коммерсантов, которые до сих пор фигурировали во всех типовых документах.