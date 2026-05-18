Субсидии на сумму более 31 миллиона леев для аграриев одобрены AIPA на прошлой неделе

Средства выделены из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности по 27 заявкам, поданным фермерами, передает moldpres.md

Из общей суммы более 7 млн леев направляются на инвестиции в системы и оборудование для орошения, ещё 7 млн леев предназначены для инвестиций в инфраструктуру производства, переработки или реализации продукции в растеневодческом секторе.

Также по 3 млн леев составляют субсидии для инвестиций в инфраструктуру производства, переработки или реализации продукции животного происхождения и в инфраструктуру производства, переработки или реализации в винодельческом секторе.

Одновременно AIPA одобрило субсидии для инвестиций в производство на защищённом грунте, в водохранилища для орошения, в хозяйства растениеводческого и винодельческого секторов, в животноводческие хозяйства, а также для стимулирования развития туризма в сельской местности.

Объём Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в 2026 году составляет около 2,326 млрд леев.