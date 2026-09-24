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24 Сентября 2026, 11:06
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Спыну: Среднегодовая цена газа на бирже сейчас в три раза ниже, чем в 2022-м

Бывший министр энергетики Андрей Спыну раскритиковал запрос Energocom на очередное повышение тарифа на природный газ.

Спыну: Среднегодовая цена газа сейчас в три раза ниже, чем в 2022-м.
Спыну: Среднегодовая цена газа сейчас в три раза ниже, чем в 2022-м.

Он призвал не называть нынешнюю ситуацию в энергетическом секторе «беспрецедентной», сравнив цены на газ на европейской бирже TTF в 2022 и 2026 годах.

«Я увидел запрос Energocom на повышение тарифа. Также я увидел некоторые комментарии относительно ситуации в энергетическом секторе и не мог не вспомнить 2022 год», — написал Спыну.

По его словам, нынешние цены на газ на бирже значительно ниже показателей 2022 года.

«Тем не менее прошу больше не использовать заявления вроде "мы переживаем беспрецедентный период". Прошу сравнить цены на газ на бирже (TTF) в 2022 году с ценами 2026 года. Я не знаю, как будут развиваться цены дальше, но на данном этапе среднегодовая цена в три раза ниже», — отметил бывший министр.

Спыну также призвал власти и представителей энергетического сектора сосредоточиться на работе: «Давайте работать!»

Запрос Energocom на пересмотр тарифа был подан в НАРЭ 23 сентября. Компания объяснила его ростом стоимости закупки газа: с момента предыдущего запроса европейский рынок подорожал на 42,15%, а котировки TTF превысили 75 евро за МВт·ч. Если запрос утвердят, новый тариф составит 26,25 лея. 

Между тем, глава НАРЭ уже заявил, что не может гарантировать, что эта цена не повысится.

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