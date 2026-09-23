Глава Energocom: Газ зимой будет, но тариф под вопросом.

Директор Energocom Евгений Бузату заявил, что цена на газ в октябре будет зависеть от динамики международных котировок и фактической стоимости закупленного газа.

«Точную цену на октябрь мы узнаем 30 сентября, когда закроется рынок», — заявил Бузату в эфире программы на TVR Moldova.

В этих условиях, подчеркнул он, в конце сентября будет принято решение о необходимости нового запроса в НАРЭ на корректировку тарифа.

В настоящее время бытовые потребители платят 20,30 лея за кубометр газа с НДС после повышения тарифа, вступившего в силу 1 сентября.

Глава Energocom также заявил, что цены на международном рынке сейчас выше уровня, который учитывался при установлении действующего тарифа. В контрактах, где цена привязана к котировкам TTF, она рассчитывается исходя из средней стоимости газа за предыдущий месяц.

«Котировки сильно колебались в последние дни. Если около недели назад цена достигала 82–85 евро за МВт·ч, то впоследствии она снизилась примерно до 70–71 евро. Динамика в ближайшие дни напрямую повлияет на закупочные расходы Energocom», — пояснил он.

Бузату не назвал возможный размер нового повышения и отметил, что решение можно будет принять только после завершения расчетов. Однако он объяснил, что уже существует разница между закупочной ценой газа и ценой, заложенной в действующий тариф, и эта разница превращается в отклонения, которые впоследствии необходимо компенсировать.

«В настоящее время цена, привязанная к TTF, составляет где-то 76–77 евро, у нас уже есть разница в 25 евро, которая превращается в дефицит. Что это означает? Energocom как поставщик потратил 75 евро на закупку газа, но продает его за 56 евро. Эта разница превращается в отклонение, которое впоследствии придется компенсировать», — объяснил директор Energocom.

Согласно оценкам, представленным в эфире, с 1 сентября сумма этих отклонений превысила 180 млн леев. Бузату предупреждает, что если цены останутся высокими в ноябре и декабре, когда потребление газа увеличивается, разница может существенно вырасти.

«Если мы посмотрим на тенденции рынка в ближайшие несколько месяцев — ноябрь-декабрь, когда потребление выше, — мы рискуем превратить это отклонение в огромную сумму, которую будет очень сложно компенсировать и которая обойдется дороже», — сказал Бузату.

Директор Energocom подчеркнул, что динамика цен определяется международным рынком и не зависит от властей Кишинева.

Молдова будет обеспечена газом этой зимой

Что касается поставок на холодный сезон, Бузату заверил, что Молдова будет обеспечена газом этой зимой. Заключенные контракты покрывают потребности на холодный период, а компания также зарезервировала необходимую пропускную способность для доставки газа в страну.

«У нас есть все инструменты и все необходимое, чтобы обеспечить граждан. Газ будет», — заявил Евгений Бузату.

При этом он уточнил, что заключение контрактов на поставку газа не означает, что цена зафиксирована на весь холодный сезон. Стоимость газа в последующие месяцы по-прежнему будет зависеть от ситуации на международном рынке.

Energocom также должен восполнить часть обязательства по коммерческому хранению газа — около 10–15 млн кубометров. Эти объемы отличаются от резервных запасов безопасности, которые могут использоваться только в чрезвычайных ситуациях.