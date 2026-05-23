theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Мая 2026, 15:00
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

С 25 мая Румыния меняет правила ввоза товаров: это коснется и Молдовы

Таможенная служба Молдовы предупреждает о введении новых требований при пересечении румынской границы.

С 25 мая Румыния меняет правила ввоза товаров: это коснется и Молдовы.
С 25 мая Румыния меняет правила ввоза товаров: это коснется и Молдовы.

С 25 мая 2026 года для всех грузов, ввозимых в Евросоюз через Румынию, становится обязательной подача электронной декларации безопасности в системе ICS2, передает rupor.md

Нововведения связаны с переходом европейской таможни на новый этап системы контроля транзита (NCTS Фаза 6). Теперь, даже если товар сопровождается молдавской транзитной декларацией или книжкой МДП (TIR), перевозчик обязан дополнительно внести данные в систему ICS2. Это необходимо для предварительной проверки грузов на соответствие нормам безопасности ЕС.

Для работы по новым правилам экономическим агентам необходимо заранее подготовиться: получить европейский идентификационный номер (код EORI), оформить квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться в информационных системах румынской таможни. Без этих процедур подать обязательную декларацию ENS будет невозможно.

В ведомстве подчеркивают, что несоблюдение новых требований может привести к задержкам или блокировке транспорта на въезде в Румынию. Чтобы упростить процесс, таможенники рекомендуют перевозчикам использовать режим общего транзита, оформляя декларации сразу на весь маршрут до конечного пункта назначения. За дополнительными консультациями предприниматели могут обратиться в Таможенную службу по телефонам: 022 574 154, 022 574 190 или 022 574 297.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте