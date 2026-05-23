С 25 мая Румыния меняет правила ввоза товаров: это коснется и Молдовы.

С 25 мая 2026 года для всех грузов, ввозимых в Евросоюз через Румынию, становится обязательной подача электронной декларации безопасности в системе ICS2, передает rupor.md

Нововведения связаны с переходом европейской таможни на новый этап системы контроля транзита (NCTS Фаза 6). Теперь, даже если товар сопровождается молдавской транзитной декларацией или книжкой МДП (TIR), перевозчик обязан дополнительно внести данные в систему ICS2. Это необходимо для предварительной проверки грузов на соответствие нормам безопасности ЕС.

Для работы по новым правилам экономическим агентам необходимо заранее подготовиться: получить европейский идентификационный номер (код EORI), оформить квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться в информационных системах румынской таможни. Без этих процедур подать обязательную декларацию ENS будет невозможно.

В ведомстве подчеркивают, что несоблюдение новых требований может привести к задержкам или блокировке транспорта на въезде в Румынию. Чтобы упростить процесс, таможенники рекомендуют перевозчикам использовать режим общего транзита, оформляя декларации сразу на весь маршрут до конечного пункта назначения. За дополнительными консультациями предприниматели могут обратиться в Таможенную службу по телефонам: 022 574 154, 022 574 190 или 022 574 297.