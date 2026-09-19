Роль аптек в системе здравоохранения расширится.

Министерство здравоохранения сможет проводить через аптеки вакцинацию, экспресс-тестирование на отдельные инфекционные заболевания, другие медицинские профилактические процедуры.

Такая возможность прописана в проекте нового Закона о фармацевтической деятельности. Он содержит правовую основу для расширения роли аптек в системе здравоохранения и ряд нововведений, пишет logos-pres.md

Так, предусматривается создание региональных центров дозирования по модели hub-and-spoke. В них можно будет дозировать, маркировать и упаковывать лекарства по именным, в т. ч., повторным, рецептам для связанных с ними аптек. Выдавать препараты пациентам такие центры не смогут, так как за проверку рецепта, консультирование и отпуск лекарства продолжит отвечать аптека.

Другим нововведением станет признание в Молдове рецептов, выданных в странах ЕС, если препарат разрешен к реализации на молдавском рынке.

За исключением препаратов с особым режимом назначения и контроля. Кроме того, коммунитарные аптеки обяжут бесплатно принимать у населения просроченные и неиспользованные лекарства. Эти отходы должны будут храниться отдельно, учитываться и передаваться авторизованным операторам для уничтожения. Выбрасывать лекарства вместе с бытовым мусором или сливать их в канализацию запретят. Порядок финансирования сбора, перевозки и уничтожения фармацевтических отходов установит правительство.

Поддержку сельских аптек предполагается обеспечивать отдельными механизмами финансирования, тарифными льготами или оплатой фармацевтических услуг, без повышения надбавок для сельских жителей.