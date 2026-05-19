Резервный фонд правительства Молдовы почти на три четверти пуст.

В конце апреля кабмин утвердил предоставление финансовой помощи, предназначенной для возмещения убытков сельхозпроизводителям, пострадавшим от роста цен на топливо в результате военного конфликта на Ближнем Востоке. Пока эти средства не дошли до аграриев, но процедура подачи заявок уже запущена, сообщает logos-press.md

В нем осталось чуть менее 40 млн леев

Согласно отчету Министерства финансов о распределении резервного фонда, на данный момент в нем осталось чуть менее 40 млн леев. Кроме помощи бенефициарам программы возмещения акцизов на топливо, в феврале правительство направило 382,5 тыс. леев на покрытие расходов, понесенных Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям. Они предназначались для транспортировки гуманитарной помощи Украине. Выплаты профинансированы на этот момент в сумме 329,2 тыс. леев

Всего Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности было выделено 110,382 млн леев.

В этом году резервный фонд правительства запланирован в сумме 150 млн леев, а интервенционный — в размере 230 млн леев.

Напомним, ежегодно в бюджете Молдовы прописываются средства на два чрезвычайных правительственных фонда – резервный и интервенционный. Их целью является возможность кабмина оперативно реагировать на потребности финансирования в исключительных и непредвиденных обстоятельствах.

Резервный фонд предназначен для финансирования расходов непредвиденного и чрезвычайного характера. Интервенционный фонд — для финансирования расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций.