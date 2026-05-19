Резервный фонд правительства Молдовы почти на три четверти пуст
Львиная доля средств резервного фонда, запланированных на текущий год, была выплачена правительством фермерам. Сумма составила 110 млн леев. Деньги направлены на возмещение акциза на дизельное топливо.
В конце апреля кабмин утвердил предоставление финансовой помощи, предназначенной для возмещения убытков сельхозпроизводителям, пострадавшим от роста цен на топливо в результате военного конфликта на Ближнем Востоке. Пока эти средства не дошли до аграриев, но процедура подачи заявок уже запущена, сообщает logos-press.md
В нем осталось чуть менее 40 млн леев
Согласно отчету Министерства финансов о распределении резервного фонда, на данный момент в нем осталось чуть менее 40 млн леев. Кроме помощи бенефициарам программы возмещения акцизов на топливо, в феврале правительство направило 382,5 тыс. леев на покрытие расходов, понесенных Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям. Они предназначались для транспортировки гуманитарной помощи Украине. Выплаты профинансированы на этот момент в сумме 329,2 тыс. леев
Всего Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства и пищевой промышленности было выделено 110,382 млн леев.
В этом году резервный фонд правительства запланирован в сумме 150 млн леев, а интервенционный — в размере 230 млн леев.
Напомним, ежегодно в бюджете Молдовы прописываются средства на два чрезвычайных правительственных фонда – резервный и интервенционный. Их целью является возможность кабмина оперативно реагировать на потребности финансирования в исключительных и непредвиденных обстоятельствах.
Резервный фонд предназначен для финансирования расходов непредвиденного и чрезвычайного характера. Интервенционный фонд — для финансирования расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций.