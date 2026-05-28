Молдавские перевозчики получат еще 300 разрешений от Азербайджана.

По сообщению учреждения, разрешения были получены в результате переговоров между властями Молдовы и Азербайджана и позволяют осуществлять международные перевозки грузов по территории Азербайджана, пишет moldpres.md

В ANTA уточнили, что документы были выданы Агентством наземного транспорта Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и будут действительны до 31 января 2027 года.

Представители агентства утверждают, что дополнительная квота отражает сотрудничество между компетентными органами двух государств в области международных автомобильных перевозок.

Решение направлено на поддержку деятельности перевозчиков и облегчение проведения международных грузовых маршрутов между Молдовой и Азербайджаном, в том числе транзитных.