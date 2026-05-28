28 Мая 2026, 16:25
523
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Молдавские перевозчики получат еще 300 разрешений от Азербайджана
Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) сообщило, что Азербайджанская Республика выдала дополнительно 300 двусторонних транзитных разрешений для молдавских операторов автомобильных грузоперевозок.
По сообщению учреждения, разрешения были получены в результате переговоров между властями Молдовы и Азербайджана и позволяют осуществлять международные перевозки грузов по территории Азербайджана, пишет moldpres.md
В ANTA уточнили, что документы были выданы Агентством наземного транспорта Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и будут действительны до 31 января 2027 года.
Представители агентства утверждают, что дополнительная квота отражает сотрудничество между компетентными органами двух государств в области международных автомобильных перевозок.
Решение направлено на поддержку деятельности перевозчиков и облегчение проведения международных грузовых маршрутов между Молдовой и Азербайджаном, в том числе транзитных.