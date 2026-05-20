20 Мая 2026, 13:16
4 478
Публичную информацию о коммерческих обществах расширят

Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью (АО и ООО) должны будут указывать в документах - фактурах, уведомлениях, коммерческих предложениях, письмах - сведения о реестре юрлиц, в котором зарегистрированы.

Обязательной информацией будет и  идентификационный номер, размер  внесенного уставного капитала, коммерческие предложения и др., передает logos-pres.md

Положение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития и цифровизации в контексте подготовки Молдовы к присоединению к ЕС.  В частности, прописано ее  участие в BRIS — системе, посредством которой осуществляется  взаимосвязь центральных, торговых и корпоративных реестров государств — членов Евросоюза. 

Молдова присоединится к BRIS 

Подключение Молдовы к системе обеспечит бесплатный доступ заинтересованных сторон к взаимной публичной информации и документам предприятий, которые будут размещаться на сайтах органов госрегистрации стран-участниц BRIS. Взаимодействие будет обеспечивать Агентство государственных услуг через Государственный реестр юридических лиц. 

Проект предусматривает новые права, обязанности и формы раскрытия информации АО и ООО). В него включены предложения по внесению изменений в шесть законов, регулирующих учреждение и регистрацию коммерческих обществ, порядок их администрирования, изменение структуры публичной информации и обмен ею с другими государствами и др. Из-за существующих различий в структуре публичной информации данные, публикуемые юрлицами в РМ, будут приведены в соответствие с публикуемыми в ЕС. 

Предлагается также  установить в нашем законодательстве запрет на занимание руководящей должности в коммерческих обществах в случаях осуждения по уголовным, гражданским или административным делам. 

В BRIS он действует во всех странах-участницах. А также применение санкций за невыполнение обязательств по опубликованию требуемой информации и др. Кроме того,  в проекте предусмотрена  возможность передачи в залог не только ценных бумаг, но и доли участия в обществе. В ближайшее время документ может быть рассмотрен в правительстве и после утверждения в парламенте вступить в силу по истечении 6 месяцев со дня опубликования.

Источник
