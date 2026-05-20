Публичную информацию о коммерческих обществах расширят.

Обязательной информацией будет и идентификационный номер, размер внесенного уставного капитала, коммерческие предложения и др., передает logos-pres.md

Положение содержится в законопроекте, подготовленном Министерством экономического развития и цифровизации в контексте подготовки Молдовы к присоединению к ЕС. В частности, прописано ее участие в BRIS — системе, посредством которой осуществляется взаимосвязь центральных, торговых и корпоративных реестров государств — членов Евросоюза.

Молдова присоединится к BRIS

Подключение Молдовы к системе обеспечит бесплатный доступ заинтересованных сторон к взаимной публичной информации и документам предприятий, которые будут размещаться на сайтах органов госрегистрации стран-участниц BRIS. Взаимодействие будет обеспечивать Агентство государственных услуг через Государственный реестр юридических лиц.

Проект предусматривает новые права, обязанности и формы раскрытия информации АО и ООО). В него включены предложения по внесению изменений в шесть законов, регулирующих учреждение и регистрацию коммерческих обществ, порядок их администрирования, изменение структуры публичной информации и обмен ею с другими государствами и др. Из-за существующих различий в структуре публичной информации данные, публикуемые юрлицами в РМ, будут приведены в соответствие с публикуемыми в ЕС.

Предлагается также установить в нашем законодательстве запрет на занимание руководящей должности в коммерческих обществах в случаях осуждения по уголовным, гражданским или административным делам.

В BRIS он действует во всех странах-участницах. А также применение санкций за невыполнение обязательств по опубликованию требуемой информации и др. Кроме того, в проекте предусмотрена возможность передачи в залог не только ценных бумаг, но и доли участия в обществе. В ближайшее время документ может быть рассмотрен в правительстве и после утверждения в парламенте вступить в силу по истечении 6 месяцев со дня опубликования.