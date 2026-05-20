Промышленное производство в Молдове выросло на 6,1% за первый квартал.

По данным Национального бюро статистики, это вызвано в первую очередь ростом производства в добывающей и перерабатывающей промышленности – на 16,4% и 12,7% соответственно передает infotag.md

В первом квартале промышленность выросла на 6,1%. Наибольший рост в январе-марте отмечен в производстве металлических конструкций – на 46,8%, швейных изделий – на 188% и в пищевой промышленности – на 13,3%.

В то же время выпуск электронно-вычислительной аппаратуры составил лишь 44,9% от прошлогоднего уровня, машин и оборудования – 73%, а в добывающей промышленности – 79%.