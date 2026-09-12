На границе Молдовы возник затор: трейдеры приостановили закупки зерна.

Рынок зерновых и масличных культур в Республике Молдова на этой неделе демонстрировал разнонаправленную динамику: фуражная пшеница немного подорожала, цены на ячмень остались на прежнем уровне, а рапс подешевел.

В то же время заторы на границе, где около 200 грузовиков ожидают въезда в страну или выезда из нее, заставили трейдеров 11 сентября приостановить закупки, говорится в анализе экономиста Юрия Рижи, пишет bani.md

По его словам, логистический затор стал главной проблемой для рынка. Трейдеры отказываются закупать новые партии товара до тех пор, пока очереди грузовиков не начнут двигаться.

Фуражная пшеница с содержанием белка 10,5% немного подорожала по сравнению с предыдущей неделей, однако спрос остается слабым, а сделок немного. В Джурджулештах фуражную пшеницу закупают по 3400 леев за тонну — на 100 леев больше, чем 3 сентября.

На севере страны, в Дрокии, Бричанах и Единцах, цена варьируется от 2650 до 2700 леев за тонну. В Шолданештах и Фалештах котировки достигают 2700–2750 леев, а в зоне Оргеев — Криуляны — Ниспорены превышают 2750 леев.

Южнее, в Штефан-Водэ, Новых Аненах, Яловенах и Хынчештах, фуражную пшеницу закупают по 2800–2900 леев за тонну. Самые высокие цены отмечаются вблизи порта — в Комратском, Кантемирском, Чимишлийском и Леовском районах, где стоимость достигает 3050 леев за тонну.

На рынке ячменя изменений по сравнению с предыдущей неделей не произошло. В Джурджулештах тонну закупают по 3200–3300 леев. На севере цены составляют 2500–2600 леев, в центральных районах — 2600–2800 леев, а на юге могут достигать 2900 леев за тонну.

Наиболее заметное изменение за неделю произошло на рынке рапса, где цена снизилась на 20–25 банов за килограмм. По словам Юрия Рижи, около 80% урожая уже продано, а доступные на рынке объемы значительно сократились.

В Джурджулештах рапс продается примерно по 10 400 леев за тонну против 10 400–10 500 леев неделей ранее. На севере страны цена составляет около 9400 леев, в центре достигает 9600–9700 леев, а на юге, в Комратском, Кантемирском, Чимишлийском и Леовском районах, рапс закупают примерно по 9950 леев за тонну.

Подсолнечник в Джурджулештах закупают по 9500 леев за тонну — дешевле рапса.

Экономист объясняет разницу в ценах между регионами стоимостью транспортировки продукции до порта Джурджулешты. С севера страны перевозка одной тонны товара обходится в 600–800 леев, из центральной части — в 500–600 леев, а с юга — в 300–400 леев.

Дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от того, как долго продлится затор на границе. Пока, согласно анализу, четких сигналов относительно того, когда ситуация может вернуться в норму, нет.