Правительство может снизить акциз или НДС, если топливо подорожает

«Либо мы пересмотрим акциз, либо пересмотрим ставку НДС», — заявила Белоус, отметив, что именно на эти два компонента правительство может напрямую повлиять, сообщает bani.md

По словам министра, власти не могут контролировать международные цены на нефтепродукты, которые являются одной из основных составляющих конечной стоимости топлива на АЗС. При этом маржа прибыльности регулируется, поэтому возможные меры по сдерживанию роста цен в первую очередь могут коснуться налогов, взимаемых государством.

«Мы не хотим называть цифры или давать обещания. Внимательно следим за динамикой цен и постараемся принять меры поддержки», — сказала Виктория Белоус.

Министр финансов подчеркнула, что решение об изменении акцизов или НДС пока не принято. Однако правительство следит за ситуацией и может вмешаться, если давление на цены усилится.

«Реакция последует в ситуации, если положение станет намного тяжелее. У любого государства есть возможность либо пересмотреть акциз, либо пересмотреть НДС, чтобы повлиять на рост цены и сдержать его, поскольку эти два налога являются существенной частью конечной цены продажи», — пояснила Белоус.