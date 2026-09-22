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rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 12:16
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Белоус: Повышение акциза на дизтопливо на 20% будет полностью компенсировано фермерам

Министр финансов Виктория Белоус отметила, что власти рассчитывают не допустить роста себестоимости и цен на сельскохозяйственную продукцию.

Белоус: Повышение акциза на дизтопливо на 20% будет полностью компенсировано фермерам
Белоус: Повышение акциза на дизтопливо на 20% будет полностью компенсировано фермерам

«Правительство ставит целью, чтобы вся сумма повышения акциза на дизельное топливо на 20% была возвращена сельхозпроизводителям, чтобы это не повлияло на цену продукции», — заявила Виктория Белоус, сообщает rupor.md

Говоря о возможном повышении НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, министр сообщила, что власти предложили аграриям альтернативный механизм — обратное начисление НДС. При такой системе налог будет уплачиваться на конечном этапе реализации продукции.

«У нас было несколько обсуждений с коллегами из «Силы фермеров». Никто не согласен с повышением налогов, но у нас есть компромиссный вариант, который мы им предложили. А именно — ввести обратное начисление НДС. То есть если одна компания производит пшеницу, а другая делает муку, НДС будет взиматься только на конечном этапе — когда потребитель покупает конечный продукт. Это мера, которую мы им предложили и которая уменьшила бы налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей. Но, к сожалению, они выступили против», — объяснила министр в эфире TVR Moldova.

Белоус считает, что аграриям следует рассмотреть предложение властей вместо проведения протестов.

«Я не думаю, что протесты являются решением. Я считаю, что аграриям следует рассмотреть предложение об обратном начислении НДС на зерно, которое они продают на территории Республики Молдова или экспортируют», — сказала министр финансов.

Ассоциация «Сила фермеров» требует сохранить ставку НДС на уровне 8% для зерновых и масличных культур. Аграрии заявили, что в случае повышения ставки до 12%, предусмотренного проектом налогово-бюджетной политики на 2027 год, проведут протесты 24–25 сентября.

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Источник
rupor.md logorupor
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