20 Мая 2026, 20:18
5 373
Почти каждая четвертая проверка пищевой безопасности завершилась выявлением нарушений

Около четверти проверок, проведенных в прошлом году Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, завершились выявлением различных несоответствий.

В общей сложности НАБПП выявило нарушения в более чем 4 тысячах из свыше 18 тысяч проверок, то есть в 23% случаев, передает noi.md со ссылкой на ipn.md

Данные были представлены в ходе публичных слушаний ведомства в парламентской Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

По данным агентства, коэффициент выполнения проверок составил более 99%, что ставит ведомство в число лидеров среди контролирующих органов по этому показателю. В то же время агентство по безопасности пищевых продуктов провела около 3 тысяч проверок в учреждениях, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, включая школы, детские сады, оздоровительные учреждения и пенитенциарные учреждения, уделяя особое внимание питанию детей. 

Кроме того, было вынесено более 6 тысяч предписаний и ограничительных мер, причем в некоторых случаях в рамках одной проверки назначалось несколько мер. В общей сложности НАБПП наложила штрафы на сумму около 10 миллионов леев. Генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Раду Мустяцэ отметил, что количество внеплановых проверок увеличилось примерно на 13% по сравнению с 2024 годом, а 84% из них были проведены по запросу экономических агентов, в частности для выдачи разрешительных документов. 

НАБПП отмечает, что количество плановых проверок в этот период сократилось в результате применения процедур оценки рисков. 

В этом году НАБПП ставит перед собой задачу сохранить высокий уровень выполнения проверок и программ мониторинга, укрепить лаборатории и аккредитовать не менее 15 новых методов проведения анализов в санитарно-ветеринарной сфере.

Источник
ipn
