Почти четыре тысячи квартир оказались «вне закона».

Информация была озвучена в ходе общественных консультаций по проекту закона об укреплении нормативной базы в сфере градостроительства, передает logos-pres.md

«Речь идет не о простом нарушении. Люди заплатили не два лея, а десятки тысяч евро — честно заработанные деньги — мошенникам и преступникам, которые позволили себе нарушить закон: строили с нарушениями, в отдельных случаях даже на основании судебных решений, но в обход нормативных актов, по проектам, которые не проходили надлежащую проверку. Когда в кадастре регистрируется объект, не соответствующий проекту, на основании которого выдавалось разрешение на строительство, и затем незаконно продаются квартиры с несоответствующими кадастровыми данными, ответственность должен нести и тот, кто оформлял регистрацию», — заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

По его словам, министерство должно делать свою работу, а люди — быть уверены, что жильё построено законно и безопасно, без риска для жизни в чрезвычайных ситуациях: «В Молдове должно быть как в Японии: в зданиях высотой 50 этажей люди не выбегают наружу во время землетрясения. Это и есть настоящая безопасность строительства. Речь уже не идет об эстетике или других второстепенных вещах».

Владимир Боля также подчеркнул, что добросовестные застройщики не должны зависеть от вмешательства министерства или от личности его руководителя.

Они должны просто соблюдать действующее законодательство, которое обязано применяться строго и единообразно.