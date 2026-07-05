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logos.press.md logologos
5 Июля 2026, 17:45
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Парламент закупает услуги питания для делегаций

Секретариат парламента проводит серию тендеров на закупку услуг питания для официальных делегаций.

Парламент закупает услуги питания для делегаций.
Парламент закупает услуги питания для делегаций.

На данном этапе процедуры открытые предложения по нескольким профильным лотам проходят стадию оценки, их общая оценочная стоимость составляет 171 тыс. леев с учетом НДС, передает logos-pres.md

Главным критерием выбора поставщиков для обслуживания официальных визитов и встреч определена самая низкая предложенная цена. При этом, согласно утвержденному плану государственных закупок ведомства на текущий год, суммарный бюджет на протокольные обеды и фуршеты для иностранных гостей запланирован в объеме 666,6 тыс. леев. 

Стоит отметить, что закупки услуг общепита и протокольного обслуживания делегаций Секретариатом парламента носят регулярный характер. Согласно отчетам ведомства о мониторинге годовых контрактов, ранее аналогичные услуги обеспечивал целый ряд отечественных компаний. 

В прошлом году чаще всего контракты на обслуживание официальных визитов получали компания VsiPas și Co, Degusto Tour, CBT Cricova Vin и ресторан Divus Restaurant. 

Помимо лидеров закупок, в обеспечении парламентского протокола и приёмов участвовали такие компании и заведения, как The Place, Mileștii Mici, Sovilerus, Leutis, Hariton Limited, Chateau Group, Paldum Prim, Brănești, Gogu Ilie и Nanuna.

Источник
logos.press.md logologos
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