Отток наличных денег из банковской системы в августе превысил объем поступления на 20 млн леев.

Регулярные сводки Национального банка подтверждают устоявшуюся тенденцию: спрос на наличные деньги остается высоким на фоне сезонных отпусков и торговой активности, а возвращается кэш в систему с задержками.

Несмотря на рост безналичных расчетов (в предыдущие месяцы карточные онлайн-оплаты превышали объемы снятий в банкоматах), граждане продолжают регулярно изымать значительные суммы со счетов, пишет logos-pres.md

Например, в июне и июле только через банкоматы выдавались рекордные суммы — около 7,5–7,6 млрд леев ежемесячно.

Это пиковые значения, повторившие абсолютный максимум декабря прошлого года, когда традиционно фиксируется рекордный спрос на «кэш» перед зимними праздниками. Кроме этого, коммерческие банки жестко соблюдают правила подтверждения легальности крупных сумм при безналичных переводах или пополнении депозитов. Многим гражданам проще оперировать наличными, чтобы избежать бумажной волокиты.

По данным НБМ, объем снятия наличных из банковских хранилищ в августе 2026 года составил 17, 008 млрд леев, а объем поступлений денежных средств – 16, 988 млрд леев. Любые слухи или реальные обсуждения реформ в сфере налогообложения процентов по депозитам подталкивают вкладчиков забирать деньги из касс.

Основной объем поступлений в кассы банков традиционно обеспечивает розничная торговля, формирующая до 61–62% всего притока кэша. Выручка от продажи потребительских товаров составила в августе 10, 446 млрд леев (61,5% от общей суммы), что на 177 млн леев (+1,7%) больше, чем в предыдущем году, сообщает НБМ.