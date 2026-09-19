theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos-press.md logologos-press
19 Сентября 2026, 17:00
111
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Отток наличных денег из банковской системы в августе превысил объем поступления на 20 млн леев

Регулярные сводки Национального банка подтверждают устоявшуюся тенденцию: спрос на наличные деньги остается высоким на фоне сезонных отпусков и торговой активности, а возвращается кэш в систему с задержками.

Отток наличных денег из банковской системы в августе превысил объем поступления на 20 млн леев.
Отток наличных денег из банковской системы в августе превысил объем поступления на 20 млн леев.

Несмотря на рост безналичных расчетов (в предыдущие месяцы карточные онлайн-оплаты превышали объемы снятий в банкоматах), граждане продолжают регулярно изымать значительные суммы со счетов, пишет logos-pres.md

Например, в июне и июле только через банкоматы выдавались рекордные суммы — около 7,5–7,6 млрд леев ежемесячно. 

Это пиковые значения, повторившие абсолютный максимум декабря прошлого года, когда традиционно фиксируется рекордный спрос на «кэш» перед зимними праздниками. Кроме этого, коммерческие банки жестко соблюдают правила подтверждения легальности крупных сумм при безналичных переводах или пополнении депозитов. Многим гражданам проще оперировать наличными, чтобы избежать бумажной волокиты. 

По данным НБМ, объем снятия наличных из банковских хранилищ в августе 2026 года составил 17, 008 млрд леев, а объем поступлений денежных средств – 16, 988 млрд леев. Любые слухи или реальные обсуждения реформ в сфере налогообложения процентов по депозитам подталкивают вкладчиков забирать деньги из касс. 

Основной объем поступлений в кассы банков традиционно обеспечивает розничная торговля, формирующая до 61–62% всего притока кэша. Выручка от продажи потребительских товаров составила в августе 10, 446 млрд леев (61,5% от общей суммы), что на 177 млн леев (+1,7%) больше, чем в предыдущем году, сообщает НБМ.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
logos-press.md logologos-press
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте