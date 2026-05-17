theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
17 Мая 2026, 12:00
9 297
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Основным поставщиком автомобилей в Молдову стал Китай

Импорт автомобилей в Республику Молдова резко возрос, а Китай стал основным их поставщиком.

Ионицэ: Основным поставщиком автомобилей в Молдову стал Китай.
Ионицэ: Основным поставщиком автомобилей в Молдову стал Китай.

Об этом в своей еженедельной передаче рассказал экономист Вячеслав Ионицэ, передает infotag.md

«Если в 2001–2005 гг. ежегодно импортировалось около 2,6 тыс. автомобилей, а в 2011–2015 гг. - около 6,3 тыс., то в 2025 г. их число достигло 33 тыс.», - отметил он.

По словам эксперта, объем импорта транспортных средств и комплектующих увеличилась с $384 млн в 2020 г. до $1,69 млрд в 2025 г., из которых  - $946 млн приходится непосредственно на импорт транспортных средств.

Еще один факт - быстрый рост импорта электромобилей. В 2020 г. из общего числа в 10,2 тыс. автомобилей около 1,7 тыс. были электромобили, а в 2025 г. - почти 10 тыс. из 33 тыс.

«В 2025 г. Китай стал основным экспортером автомобилей в Молдову. Если в 2015 г. импорт автомобилей из Китая был практически нулевым, то в 2025 г. стоимость импорта достигла $108 млн, а количество импортированных китайских автомобилей увеличилось со 120 до 12,2 тыс. единиц – 100-кратное увеличение всего за 10 лет», - отмечает эксперт.

В то же время Республика Молдова приближается к уровню развитых стран по количеству автомобилей на душу населения. В 2025 году на тысячу жителей приходилось 374 зарегистрированных автомобиля, а в первом квартале 2026 года этот показатель вырос до 386.

Однако эксперт предупреждает о существовании большого количества «автомобилей-призраков». Из 904 тысяч автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова, примерно 254 тысячи не имеют страховки или технического осмотра, что говорит о том, что многие из них фактически не находятся в эксплуатации.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте