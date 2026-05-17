Основным поставщиком автомобилей в Молдову стал Китай

Об этом в своей еженедельной передаче рассказал экономист Вячеслав Ионицэ, передает infotag.md

«Если в 2001–2005 гг. ежегодно импортировалось около 2,6 тыс. автомобилей, а в 2011–2015 гг. - около 6,3 тыс., то в 2025 г. их число достигло 33 тыс.», - отметил он.

По словам эксперта, объем импорта транспортных средств и комплектующих увеличилась с $384 млн в 2020 г. до $1,69 млрд в 2025 г., из которых - $946 млн приходится непосредственно на импорт транспортных средств.

Еще один факт - быстрый рост импорта электромобилей. В 2020 г. из общего числа в 10,2 тыс. автомобилей около 1,7 тыс. были электромобили, а в 2025 г. - почти 10 тыс. из 33 тыс.

«В 2025 г. Китай стал основным экспортером автомобилей в Молдову. Если в 2015 г. импорт автомобилей из Китая был практически нулевым, то в 2025 г. стоимость импорта достигла $108 млн, а количество импортированных китайских автомобилей увеличилось со 120 до 12,2 тыс. единиц – 100-кратное увеличение всего за 10 лет», - отмечает эксперт.

В то же время Республика Молдова приближается к уровню развитых стран по количеству автомобилей на душу населения. В 2025 году на тысячу жителей приходилось 374 зарегистрированных автомобиля, а в первом квартале 2026 года этот показатель вырос до 386.

Однако эксперт предупреждает о существовании большого количества «автомобилей-призраков». Из 904 тысяч автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова, примерно 254 тысячи не имеют страховки или технического осмотра, что говорит о том, что многие из них фактически не находятся в эксплуатации.