Осмокеску предложил провести сельскохозяйственную перепись раньше 2030 года.

Министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску предложил провести сельскохозяйственную перепись не позднее 2028 года вместо запланированного 2030-го.

Предыдущая перепись прошла в 2011 году, передает rupor.md со ссылкой на rlive.md

«Скажу об этом впервые. По плану сельскохозяйственная перепись должна пройти в 2030 году. Лично я считаю, что это неправильно. Мы должны провести её не позднее 2028 года, когда сможем получить доступ к фондам предвступительной помощи», — сказал Осмокеску.

Министр считает, что нынешние статистические данные не дают полной картины сельского хозяйства. Перепись позволила бы выяснить, сколько в стране хозяйств, чем они занимаются и куда следует направлять европейские средства.

«Я бы провёл её как можно скорее, но для этого нужны подготовка и финансовые ресурсы. Мы не сможем провести такую перепись без помощи наших партнёров», — добавил Осмокеску.



