theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 11:45
38
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Осмокеску предложил провести сельскохозяйственную перепись раньше 2030 года

Министр сельского хозяйства Евгений Осмокеску предложил провести сельскохозяйственную перепись не позднее 2028 года вместо запланированного 2030-го.

Осмокеску предложил провести сельскохозяйственную перепись раньше 2030 года.
Осмокеску предложил провести сельскохозяйственную перепись раньше 2030 года.

Предыдущая перепись прошла в 2011 году, передает rupor.md со ссылкой на rlive.md

«Скажу об этом впервые. По плану сельскохозяйственная перепись должна пройти в 2030 году. Лично я считаю, что это неправильно. Мы должны провести её не позднее 2028 года, когда сможем получить доступ к фондам предвступительной помощи», — сказал Осмокеску.

Министр считает, что нынешние статистические данные не дают полной картины сельского хозяйства. Перепись позволила бы выяснить, сколько в стране хозяйств, чем они занимаются и куда следует направлять европейские средства.

«Я бы провёл её как можно скорее, но для этого нужны подготовка и финансовые ресурсы. Мы не сможем провести такую перепись без помощи наших партнёров», — добавил Осмокеску.


Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте