Осмокеску: Молдавские фрукты занимают прочные позиции в Европейском союзе.

Молдавские фрукты занимают прочные позиции в Европейском союзе, и есть перспективы увеличения поставок и диверсификации предложения.

Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, об этом говорилось на встрече нового министра Еуджена Осмокеску с представителями Отраслевого консультативного совета по фруктам, орехам и ягодам, пишет infotag.md

Он сообщил по итогам встречи, что обсуждалось «текущее состояние отрасли, проблемы, волнующие производителей, и планы на будущее».

«Мы говорили о рынках, требованиях к качеству и необходимых инвестициях, чтобы наши производители могли продавать больше продукции на лучших условиях», - написал Осмокеску.

По его словам, производители отметили необходимость модернизации плантаций и послеуборочной инфраструктуры, повышения производительности и расширения экспорта.

«Качество фруктов – это отправная точка. Не менее важны для сбыта продукции условия сортировки, хранения, упаковки и подготовки к продаже», - считают садоводы.

Министр намерен продолжать встречи с профильными ассоциациями, для обсуждения конкретных проблем и потребностей сельхозпроизводителей.