Общая стоимость госзакупок, оспоренных в 2025 году, превысила 8,8 млрд леев.

Всего в 2025 г. было подано 1206 апелляций, что немного меньше по сравнению с 2024 годом (1245), пишет infotag.md

Из общего числа обращений в ANSC, наибольшее приходится на строительную сферу (410 апелляций на общую сумму 2,18 млрд леев) и закупки медицинского оборудования (115 апелляций на общую сумму 2,61 млрд леев).

Всего в прошлом году, ANSC вынес 1128 решений, а средний срок рассмотрения апелляций составил 18 рабочих дней.

«2025 год стал для ANSC важным этапом институциональной консолидации и адаптации к новым требованиям нормативно-правовой базы в процессе гармонизации с законодательством ЕС. В этот период была пересмотрена организационная структура Агентства и расширен институциональный потенциал за счет увеличения численности персонала с 30 до 40 единиц в связи с ростом объема и сложности рассматриваемых жалоб. Одновременно с этим 2025 г. ознаменовался введением государственной пошлины за подачу жалоб – меры, призванной способствовать подотчетности сторон и эффективности административного процесса, при соблюдении принципа эффективного доступа к средствам правовой защиты», - говорится в отчете.