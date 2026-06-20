Ноль скрытых комиссий: банки Молдовы обяжут информировать клиентов.

Поставщиков платежных услуг в Молдове обяжут четко информировать клиентов обо всех их расходах согласно законопроекту, который был одобрен в первом чтении.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, отмечая, что новые правила разработаны Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР) на основе европейских стандартов защиты прав потребителей, передает rupor.md

Документ обяжет финансовые организации предоставлять человеку перед заключением договора специальный стандартизированный бланк, в котором будут доступно прописаны все действующие тарифы и комиссии. Дополнительно клиенты начнут раз в год получать бесплатный отчет со списком всех уплаченных за это время комиссий, тогда как ранее компании просто размещали эти сведения на своих сайтах в общем доступе.

Кроме того, НКФР откроет отдельный сайт, где люди смогут сравнивать тарифы разных финансовых учреждений и подбирать выгодные для себя условия. Банки также обяжут предоставлять каждому гражданину платежные счета с базовым перечнем услуг, а процедура перевода денег на счета в другие компании станет проще. За нарушение этих правил фирмам будут грозить письменные предупреждения, штрафы или принудительные меры.

Законопроект еще должен пройти второе чтение. После окончательного утверждения основные правила вступят в силу через год после публикации, правила перевода счетов — через два года, а отдельные пункты — после вступления Молдовы в Евросоюз.