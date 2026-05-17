НАРЭ о неиспользованных разрешениях: Заблокированы сотни МВт и наложены многомиллионные штрафы

НАРЭ заявляет, что общая сумма установленных на сегодняшний день санкций превышает 131 миллион леев, передает bani.md

В официальном ответе НАРЭ уточняет, что штраф был применен к владельцам разрешений на подключение, которые не ввели электростанции в эксплуатацию в установленные законом сроки или не запросили продление срока действия документов. По данным агентства, высвобожденная мощность после истечения срока действия неиспользованных разрешений составляет 403,19 МВт.

Агентство заявляет, что системные операторы уведомили НАРЭ об истечении срока действия разрешений, и впоследствии Совет директоров агентства утвердил решения о применении штрафов за неиспользование в установленные законодательством сроки.

НАРЭ также уточняет, что некоторые компании оспорили примененные санкции в суде, и как минимум в одном случае владелец разрешения представил документы, подтверждающие участие в аукционе, организованном правительством для присвоения статуса квалифицированного производителя, в результате чего сбор больше не применялся.

В то же время учреждение подтверждает, что решения о применении сборов были переданы в Государственную налоговую службу для контроля за исполнением и применением любых мер принудительного исполнения. Согласно ответу, налоговая служба получила ордера на исполнение санкций в отношении восьми из девяти владельцев разрешений на подключение.