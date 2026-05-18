На стройках Кишинёва выявили десятки работников без трудовых договоров.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы Территориальной инспекции труда проверяли соблюдение трудового законодательства и законность оформления сотрудников на стройках столицы, передает moldova1.md

Всего в период с 11 по 15 мая 2026 года территориальные инспекции труда по всей стране проверили 2 661 человека. В результате было выявлено 80 случаев нелегальной занятости.

Все нарушения задокументированы, а в отношении работодателей применены меры, предусмотренные законодательством.

В Государственной инспекции труда напомнили, что отсутствие официального трудового договора лишает работников социальных гарантий, включая медицинское страхование, пенсионные отчисления, оплачиваемый больничный и безопасные условия труда.

Ведомство заявило, что продолжит проверки и информационные кампании по борьбе с нелегальной занятостью.