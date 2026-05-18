theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
18 Мая 2026, 22:06
8 161
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На стройках Кишинёва выявили десятки работников без трудовых договоров

Государственная инспекция труда провела внеплановые проверки на строительных площадках в Кишинёве и выявила 67 человек, работавших без официального трудового договора.

На стройках Кишинёва выявили десятки работников без трудовых договоров.
На стройках Кишинёва выявили десятки работников без трудовых договоров.

Как сообщили в ведомстве, инспекторы Территориальной инспекции труда проверяли соблюдение трудового законодательства и законность оформления сотрудников на стройках столицы, передает moldova1.md

Всего в период с 11 по 15 мая 2026 года территориальные инспекции труда по всей стране проверили 2 661 человека. В результате было выявлено 80 случаев нелегальной занятости.

Все нарушения задокументированы, а в отношении работодателей применены меры, предусмотренные законодательством.

В Государственной инспекции труда напомнили, что отсутствие официального трудового договора лишает работников социальных гарантий, включая медицинское страхование, пенсионные отчисления, оплачиваемый больничный и безопасные условия труда.

Ведомство заявило, что продолжит проверки и информационные кампании по борьбе с нелегальной занятостью.

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте