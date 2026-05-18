На стройках Кишинёва выявили десятки работников без трудовых договоров
Государственная инспекция труда провела внеплановые проверки на строительных площадках в Кишинёве и выявила 67 человек, работавших без официального трудового договора.
Как сообщили в ведомстве, инспекторы Территориальной инспекции труда проверяли соблюдение трудового законодательства и законность оформления сотрудников на стройках столицы, передает moldova1.md
Всего в период с 11 по 15 мая 2026 года территориальные инспекции труда по всей стране проверили 2 661 человека. В результате было выявлено 80 случаев нелегальной занятости.
Все нарушения задокументированы, а в отношении работодателей применены меры, предусмотренные законодательством.
В Государственной инспекции труда напомнили, что отсутствие официального трудового договора лишает работников социальных гарантий, включая медицинское страхование, пенсионные отчисления, оплачиваемый больничный и безопасные условия труда.
Ведомство заявило, что продолжит проверки и информационные кампании по борьбе с нелегальной занятостью.