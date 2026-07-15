Cитуация в Азовском море и Персидском заливе повлияет на цены на зерно в Молдове

По словам экономиста Юрия Рижи, рынок зерновых в Черноморском регионе вступает в новый этап.

Это этап, когда цены все больше определяются логистическими затратами, ситуацией на физическом рынке и геополитическими рисками, а не только объемами урожая или динамикой фьючерсных контрактов, передает bani.md

В Джурджулештах пшеницу закупают примерно по 3,40 лея за килограмм, что эквивалентно около 193 долларам за тонну. Несмотря на то, что этот уровень остается примерно на 36 долларов ниже международного экспортного индекса пшеницы, рост цен отражает улучшение баланса спроса и предложения в регионе.

Экономист поясняет, что российские порты Ростова, Азова и Таганрога, через которые экспортируется значительная часть сельскохозяйственной продукции юга России, работают на каналах с небольшой глубиной. Это ограничивает заход крупнотоннажных морских судов и увеличивает логистические расходы. В результате часть международного спроса переориентируется на другие страны происхождения продукции, включая Румынию, Украину и, косвенно, Республику Молдова.

В то же время рынок ячменя остается под давлением высокого урожая. Закупочная цена составляет около 3,10 лея за килограмм, или 176 долларов за тонну, при этом внешний спрос пока не способен поглотить имеющиеся объемы.

Наиболее заметный рост демонстрирует рапс, цена которого достигла 10 леев за килограмм, что соответствует почти 568 долларам за тонну. Согласно анализу, подорожание обусловлено ростом цен на нефть, который стимулирует спрос на биодизель и, соответственно, на рапсовое масло на фоне напряженности в районе Ормузского пролива.

Юрий Рижа также отмечает, что в ближайшие недели фермерам следует меньше ориентироваться на ежедневные колебания биржевых котировок и больше следить за динамикой российского экспорта, условиями судоходства в Азовском море, ситуацией в Персидском заливе и стоимостью морских перевозок. Именно эти факторы будут напрямую влиять на цены, которые аграрии смогут получить за урожай 2026 года.