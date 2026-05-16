Мунтяну о переговорах с МВФ: Молдове нужны не деньги этой организации, а более высокий рейтинг.

Наличие обещанных Европейским союзом 1,9 миллиарда евро и «стабильные макроэкономические показатели» позволяют Молдове отказаться от привлечения новых заемных средств от Международного валютного фонда. Именно поэтому текущие переговоры Кишинева с МВФ сосредоточены на новой программе, которая не предполагает финансовой составляющей, а направлена на получение экспертного мнения. Такое объяснение формату дал премьер-министр Александр Мунтяну в эфире передачи «На грани», передает rupor.md

Глава кабинета министров подчеркнул, что в нынешних реалиях главная цель дискуссий заключается в повышении международного доверия к стране.

«Мы с ними сейчас обсуждаем программу, которая не предусматривает их монетарную или финансовую контрибуцию. Это так называемый PSI, новый вид программы. На данном этапе развития экономики Республики Молдова и с учетом того, что у нас есть известные 1,9 миллиарда от Европейского союза, нам не нужны дополнительные средства, но нам нужна сертификация. Я думаю, что наши макроэкономические показатели сейчас находятся в хорошем состоянии. Нам нужно действительно больше этой сертификации, которая позволит нам повысить рейтинг страны», — рассказал Александр Мунтяну.

Премьер-министр добавил, что технически переход от текущего формата к стандартной монетарной программе осуществляется достаточно легко, однако «правительство не видит в этом необходимости«. Власти рассчитывают, что «сертификация» со стороны МВФ послужит позитивным сигналом для инвесторов, поможет дождаться стабилизации мировых финансовых рынков и в перспективе приведет к снижению процентных ставок, что важно для кредитования реального сектора молдавской экономики.

Напомним, что миссия Международного валютного фонда находится в Кишиневе с 7 по 20 мая. Основной целью обсуждаемой программы заявлена экспертная поддержка государства в укреплении макроэкономической базы и совершенствовании налогового администрирования без дальнейшего наращивания государственного долга.