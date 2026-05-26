Счетная палата: Невозврат банковских долгов усиливает давление на бюджет Молдовы.

Согласно данным аудита, по состоянию на 31 декабря 2025 года задолженность банков, находящихся в процессе ликвидации, перед Министерством финансов составляла около 11,2 миллиарда леев. При этом за весь год удалось вернуть лишь 65,45 миллиона леев, передает rupor.md

В отчете отмечается, что сокращение общей суммы долга произошло в основном не за счет реального возврата средств, а из-за списания задолженностей и административных процедур, включая исключение некоторых компаний из государственного реестра.

Значительная часть задолженности связана с Banca de Economii. Из общей суммы долга в 7,6 миллиарда леев около 5,3 миллиарда были переданы Министерству финансов по договору цессии, подписанному в июне 2025 года.

Счетная палата предупреждает, что отсутствие эффективного возврата этих средств продолжает создавать нагрузку на государственный бюджет. Для покрытия дефицита ликвидности государству приходится выпускать государственные ценные бумаги, что ведет к дополнительным долгосрочным расходам.

Аудит также указывает на повторяющиеся случаи списания долгов после завершения процедур банкротства и ликвидации компаний. В период с 2023 по 2025 годы объем списанных долгов превысил 458,5 миллиона леев, при этом существенного возврата средств добиться не удалось.

Несмотря на меры принудительного взыскания со стороны Государственной налоговой службы, результаты остаются скромными. В 2025 году удалось взыскать лишь 1,2 миллиона леев против 1,8 миллиона годом ранее.

Кроме того, на конец 2025 года задолженность получателей перекредитования составляла 8,5 миллиарда леев, из которых около 150 миллионов являлись просроченными.

Счетная палата подчеркивает, что невозврат этих средств вынуждает государство продолжать выполнение внешних финансовых обязательств, что усиливает давление на публичные финансы страны.