moldova1.md
25 Мая 2026, 21:54
2
Молдова входит в число стран с самым дешёвым сжиженным газом в регионе

В Молдова зафиксированы одни из самых низких цен на сжиженный газ в регионе, однако стоимость бензина и дизельного топлива остаётся выше, чем в некоторых соседних странах.

Об этом свидетельствует сравнительный анализ цен на топливо в странах региона, передает moldova1.md

Средняя цена бензина в Молдове составляет около 31,3 лея за литр. Для сравнения, в Румынии она достигает 35 леев, тогда как в Украине — 29,43 лея, в Польше — 29,77 лея, а в Болгарии — 30,17 лея.

Дизельное топливо в Молдове в среднем стоит 29,15 лея за литр, что дешевле, чем в Румынии (36,8 лея), но дороже, чем в Украине и Болгарии (около 34 леев), а также в Польше (31,57 лея).

Отдельно отмечается ситуация со сжиженным газом: в Молдове его средняя цена составляет около 15,5 лея за литр, что делает страну одной из самых дешёвых в регионе. Для сравнения, в Германии стоимость достигает 25,33 лея.

Наиболее высокие цены на топливо зафиксированы во Франция и Германии, где бензин стоит около 2 евро за литр (примерно 40,22 лея). Дизельное топливо во Франции также является самым дорогим — около 42,23 лея за литр.

Данные о ценах на топливо в странах ЕС публикуются еженедельно в бюллетене Weekly Oil Bulletin Генерального директората по энергетике Европейской комиссии. В Украине статистика публикуется Министерством финансов, а в Молдове — Национальное агентство по регулированию в энергетике.

