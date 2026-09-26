Молдова рассчитывает на более дешёвый транзит газа по Трансбалканскому коридору.

С 1 октября 2026 года Трансбалканский газовый коридор перейдёт на новый коммерческий режим, что может снизить стоимость транспортировки газа в Молдову и Украину.

Маршрут рассматривается как важная альтернатива традиционным поставкам с востока, передает bani.md

Операторы газотранспортных систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины работают над улучшением коммерческих условий и предложением более конкурентоспособных мощностей, сообщает Energy Community.

Трансбалканский коридор позволяет транспортировать газ из Греции на север. По нему могут поставляться как объёмы сжиженного природного газа (СПГ), поступающие через региональные терминалы, так и азербайджанский газ, который попадает на европейский рынок через Южный газовый коридор.

Для Молдовы этот маршрут приобретает всё большее значение на фоне сокращения зависимости от российских поставок.

Одним из ключевых изменений должно стать улучшение условий транспортировки газа. Снижение тарифов и координация между операторами газотранспортных систем могут сделать маршрут более привлекательным для трейдеров, поставляющих газ в Молдову и Украину.

При этом новый режим не означает автоматического снижения цены на газ для потребителей. Конечная стоимость будет зависеть от цены газа у поставщика, тарифов на каждом участке маршрута, объёма зарезервированных мощностей и времени закупки.

Румынский оператор Transgaz уже опубликовал тарифы на новый газовый год — с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027 года. Компания также открыла для бронирования мощности на октябрь, в том числе на точке межсистемного соединения Унгены.

Через Унгены газ из Румынии может поступать в Молдову, что делает этот участок важной частью альтернативного маршрута снабжения.

Трансбалканская инфраструктура использовалась преимущественно для транспортировки российского газа с севера в сторону Балкан. Теперь она может работать в обратном направлении — с юга на север.

Это позволяет использовать маршрут для поставок газа из Греции и других южных источников в Молдову и Украину.

Для Молдовы развитие этого направления означает расширение возможностей по закупке газа на альтернативных рынках, однако фактическая выгода для потребителей будет зависеть от совокупной стоимости газа и его транспортировки.