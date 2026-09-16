Молдова получит более 4 миллионов евро на переоснащение армии от ООН.

Об этом сообщает правительство со ссылкой на Минобороны.

Молдова получит безвозмездную помощь в размере 4,32 миллиона евро от Учебного и научно-исследовательского института ООН для укрепления оперативного потенциала Национальной армии, пишет rupor.md

Выделенные средства направят на покупку современного оборудования и техники. По информации минобороны, это поможет армии эффективнее помогать властям справляться с кризисными ситуациями и природными катаклизмами.

Проект также послужит модернизации национальной оборонной сферы и улучшению взаимодействия силовых структур с населением. Как отметил государственный секретарь министерства обороны Сержиу Плоп, закупка оборудования является лишь инструментом для главной цели — защиты граждан.

«Помимо оборудования и возможностей, в центре всех этих совместных усилий остаются люди. Безопасность и благополучие граждан — наш приоритет», — заявил Плоп, подчеркнув, что Национальная армия всегда готова прийти на помощь там, где это необходимо.