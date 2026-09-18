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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 20:28
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Молдова получила разрешение от Румынии на логистику через участок «Миля 72»

Власти и операторы агропродовольственного рынка Молдовы прошли важный этап в процессе разблокирования логистических товаропотоков на Дунае.

Молдова получила разрешение от Румынии на логистику через участок «Миля 72».
Молдова получила разрешение от Румынии на логистику через участок «Миля 72».

Молдавская сторона получили согласование Румынской морской администрации (Autoritatea Navală Română) на проведение перегрузочных операций на площадке «Миля 72» вблизи порта Джурджулешть – «при соблюдении ряда обязательных условий, касающихся безопасности судоходства, проведения перегрузочных операций и стоянки судов на якоре», пишет logos-pres.md

Ранее сообщалось, что Ассоциацией экспортеров зерна Agrocereale  было предложено грузоперевозчикам и властям страны проанализировать возможность использования для погрузки судов якорной стоянки «Миля 72» вблизи порта – в качестве временного решения в чрезвычайной ситуации. Однако для легализации такой практики необходимо было одобрение Еврокомиссии. 

Ее представители, в целом с идеей согласились. Теперь получено и согласие уполномоченной госструктуры Румынии. Следующий этап — отработка технических и операционных поцедур. Уполномоченные структуры РМ проведу его с румынской профильной организацией (Căpitănia Zonală Galați). Им предстоит определиться с требованиями безопасной организацию перегрузки товаров с берега на суда их трафик в районе «миля 72». 

После завершения этих технических процедур дополнительная перевалка грузов вблизи Джурджулешть уже может быть начата. 

«Важно точно и ответственно соблюдать последовательность этапов легализации этого проекта, мы приближаемся в финальному из них, в этом большая доля заслуг руководства Мининфраструктуры, Минсельхоза, морских администраций РМ и Румынии, – отмечает директор Agrocereale Юрий Рижа. – Надеюсь, в скором времени появится сообщение о том, что для операторов регионального рынка зерна станет доступен новый маршрут в «узком месте» навигации на Дунайско-Черноморском участке».

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Источник
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