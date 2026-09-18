Молдова получила разрешение от Румынии на логистику через участок «Миля 72».

Власти и операторы агропродовольственного рынка Молдовы прошли важный этап в процессе разблокирования логистических товаропотоков на Дунае.

Молдавская сторона получили согласование Румынской морской администрации (Autoritatea Navală Română) на проведение перегрузочных операций на площадке «Миля 72» вблизи порта Джурджулешть – «при соблюдении ряда обязательных условий, касающихся безопасности судоходства, проведения перегрузочных операций и стоянки судов на якоре», пишет logos-pres.md

Ранее сообщалось, что Ассоциацией экспортеров зерна Agrocereale было предложено грузоперевозчикам и властям страны проанализировать возможность использования для погрузки судов якорной стоянки «Миля 72» вблизи порта – в качестве временного решения в чрезвычайной ситуации. Однако для легализации такой практики необходимо было одобрение Еврокомиссии.

Ее представители, в целом с идеей согласились. Теперь получено и согласие уполномоченной госструктуры Румынии. Следующий этап — отработка технических и операционных поцедур. Уполномоченные структуры РМ проведу его с румынской профильной организацией (Căpitănia Zonală Galați). Им предстоит определиться с требованиями безопасной организацию перегрузки товаров с берега на суда их трафик в районе «миля 72».

После завершения этих технических процедур дополнительная перевалка грузов вблизи Джурджулешть уже может быть начата.

«Важно точно и ответственно соблюдать последовательность этапов легализации этого проекта, мы приближаемся в финальному из них, в этом большая доля заслуг руководства Мининфраструктуры, Минсельхоза, морских администраций РМ и Румынии, – отмечает директор Agrocereale Юрий Рижа. – Надеюсь, в скором времени появится сообщение о том, что для операторов регионального рынка зерна станет доступен новый маршрут в «узком месте» навигации на Дунайско-Черноморском участке».