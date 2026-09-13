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euronews.com logoeuronews
13 Сентября 2026, 10:13
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В Германии на берегу Дуная поймали двухметровую анаконду

На берегу Дуная у Кирхрота женщина, гулявшая пешком, обнаружила змею длиной более двух метров. Вскоре выяснилось: это не местный вид, а анаконда из Южной Америки.

В Германии на берегу Дуная поймали двухметровую анаконду.
В Германии на берегу Дуная поймали двухметровую анаконду.

66-летняя женщина заметила удава длиной более двух метров, который нежился на солнце. Она сразу поняла, что это не местный вид, передает euronews.com

«Она длиннее, чем наши обычные змеи», — рассказала женщина полиции.

Ужи и эскулаповы змеи хорошо знакомы местным жителям: эти неядовитые пресмыкающиеся вырастают максимум до полутора метров.

На место прибыли полиция и эксперт по рептилиям, которая быстро определила вид. Это оказалась анаконда, крупная змея из подсемейства удавов из Амазонии.

По всей видимости, животное какое-то время жило в качестве «домашнего питомца»: змея разрешила себя поймать без малейшего сопротивления.

Содержать анаконду в Баварии можно только при строгом соблюдении правил: крупные удавовые змеи относятся к категории «опасных животных дикой природы».

Анаконды могут достигать длины до девяти метров и весить около 200 кг. Мелкие особи питаются преимущественно птицами. Для самцов это остается основной добычей на протяжении всей жизни. Самки по мере роста и по достижении половой зрелости переходят на более крупную добычу: млекопитающих, таких как капибары и молодые олени, и крокодилоподобных рептилий, например кайманов. Свою жертву они убивают, обвиваясь вокруг нее и сдавливая, а затем проглатывают целиком.

В Германии на берегу Дуная поймали двухметровую анаконду

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Источник
euronews.com logoeuronews
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