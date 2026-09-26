Молдова остается среди беднейших стран Европы по номинальному ВВП на душу населения.

Согласно данным базы World Economic Outlook Международного валютного фонда, показатель для Молдовы прогнозируется на уровне около 10,3 тысячи долларов на человека.

В рейтинге, составленном на основе прогнозов МВФ, более низкие показатели ожидаются только у Украины и Косово. Сразу после Молдовы расположатся Босния и Герцеговина, Беларусь, Северная Македония и Албания, сообщает rupor.md

Разрыв с государствами Европейского союза остаётся значительным. Согласно представленным данным, в 2027 году ВВП на душу населения в Румынии может составить около 27,5 тысячи долларов, в Польше — примерно 32,8 тысячи долларов, а в Германии — более 67 тысяч долларов.

Речь идёт о номинальном ВВП, рассчитанном на одного жителя по текущим ценам в долларах США. Этот показатель напрямую не отражает уровень зарплат населения и не учитывает различия в стоимости жизни между странами. При расчёте по паритету покупательной способности результаты рейтинга могут отличаться.

При этом МВФ отмечает, что экономика Молдовы восстанавливается после серии внешних потрясений, однако продолжает сталкиваться со структурными проблемами, включая высокий уровень эмиграции, низкую конкурентоспособность и ограниченные институциональные возможности.

Фонд ожидает, что инвестиции и реформы, связанные с процессом европейской интеграции, могут постепенно ускорить экономический рост Молдовы.

На 2027 год МВФ прогнозирует рост реального ВВП Молдовы примерно на 3,5% после более скромной динамики в 2026 году.