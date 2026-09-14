ВВП Молдовы вырос на 0,6%: рост обеспечили в основном налоги.

Экономика Молдовы выросла всего на 0,6% в первом полугодии 2026 года, достигнув 165,8 млрд леев.

При этом данные Национального бюро статистики показывают, что валовая добавленная стоимость, созданная в экономике, не изменилась, а весь рост ВВП фактически был обеспечен увеличением чистых налогов на продукты.

По данным НБС, ВВП вырос на 0,4% в первом квартале и на 0,9% во втором квартале по сравнению с аналогичными периодами 2025 года. В целом за первые шесть месяцев реальный рост составил 0,6%.

В первом полугодии валовая добавленная стоимость, которая составляет 84,9% ВВП, осталась на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года. В то же время чистые налоги на продукты, на которые приходится 15,1% экономики, выросли на 4,4% и сами обеспечили вклад в рост ВВП в размере 0,6 процентного пункта. Иными словами, без этой налоговой составляющей экономика осталась бы на прежнем уровне.

Среди секторов, которые удержали экономику в плюсе, — обрабатывающая промышленность, где валовая добавленная стоимость выросла на 6,4%, энергетика — на 16,2%, сельское хозяйство — на 7,9%, а торговля — на 1,6%. Наибольший положительный вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность — 0,5 процентного пункта.

В то же время несколько секторов потянули экономику вниз. Информация и коммуникации сократились на 8%, строительство — на 9,7%, операции с недвижимостью — на 4,2%, а образование — на 2,7%. Только сектор IT и коммуникаций снизил рост ВВП на 0,6 процентного пункта, а строительство — еще на 0,5 процентного пункта.

Еще одна деталь касается использования ВВП. Экспорт товаров и услуг за первые шесть месяцев вырос на 12,2%, добавив 3,8 процентного пункта к динамике экономики. Потребление населения увеличилось на 1,5% и обеспечило еще 1,3 процентного пункта роста. В то же время импорт вырос на 3,1% и «съел» 2 процентных пункта роста, а инвестиции в основной капитал сократились на 1,4%, обеспечив отрицательный вклад в размере 0,3 процентного пункта.

Данные также показывают, насколько экономика остается зависимой от потребления. Конечные расходы домашних хозяйств в первом полугодии составили 85,9% ВВП, тогда как потребление государственного управления — 20,9%, а валовое накопление основного капитала — 21,5%.

Во втором квартале ситуация была несколько лучше. Экономика выросла на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост обеспечили обрабатывающая промышленность, которая увеличилась на 6,7%, сельское хозяйство — на 9,4%, и энергетический сектор, где валовая добавленная стоимость выросла на 20,9%. При этом IT продолжил сокращаться — на 7,9%, а строительство — на 7,5%.

По сравнению с регионом рост экономики Молдовы остается умеренным. Рост на 0,9% во втором квартале оказался ниже среднего показателя по Европейскому союзу — 1,5%, и значительно ниже показателей Словении, Черногории, Северной Македонии и Польши. При этом Молдова показала более высокую динамику, чем Украина, где рост составил 0,4%, и Румыния, где ВВП снизился на 1,9%.

В целом данные НБС показывают экономику, которая избегает стагнации, но остается уязвимой. Экспорт и несколько промышленных секторов поддерживают рост ВВП, тогда как IT, строительство и инвестиции сдерживают его, а налоговая составляющая оказалась решающей для роста на 0,6% в первом полугодии.