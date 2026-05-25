Moldelectrica может быть освобождена от уплаты 26 миллионов леев в госбюджет.

Министерство энергетики инициировало разработку соответствующего проекта, отмечая, что эта мера направлена на поддержание финансовой стабильности оператора системы передачи электроэнергии, передает ipn.md

Как сообщил специалист по связям с общественностью компании «Молдэлектрика» Игорь Грицко, финансовые средства, оставшиеся в распоряжении предприятия, будут использованы для реализации работ, включённых в 10-летний план развития, утверждённый НАРЭ. Речь идёт о проектах реконструкции и модернизации электростанций, а также модернизации линий электропередачи.

«Среди приоритетных направлений — реконструкция и модернизация подстанций 330/110 кВ, модернизация воздушных линий электропередачи, внедрение современных систем автоматизации, защиты и оперативного управления, а также развитие инфраструктуры для стабильной работы национальной энергосистемы в условиях региональной интеграции и роста доли возобновляемых источников энергии», — уточнил он.

Представители компании также подчёркивают, что использование этих средств начнётся только после утверждения проекта Правительством, а инвестиции будут контролироваться через механизмы отчётности и надзора. Это происходит на фоне замечаний Счётной палаты в аудиторском отчёте за 2025 год, где были выявлены нарушения в бухгалтерском учёте в энергетическом секторе.

«Что касается прозрачности использования средств, инвестиции будут осуществляться в соответствии с действующим нормативным актом, процедурами закупок и внутренними и внешними механизмами финансового контроля, в соответствии с требованиями отчётности и институционального мониторинга», — отметил представитель компании «Молдэлектрика».

Отчёт Счётной палаты за 2025 год также указывает, что Министерство энергетики некорректно отразило в учёте стоимость активов, управляемых через ГП «Молдэлектрика». Аудиторы выявили расхождения более чем на 650 млн леев между документальными данными и фактической стоимостью имущества. Кроме того, некоторые государственные активы были ошибочно включены в уставной капитал предприятия, хотя должны оставаться в собственности государства.

Параллельно власти продвигают реорганизацию «Молдэлектрика» из государственного предприятия в акционерное общество со 100% государственным капиталом. Министерство энергетики подчёркивает, что это не означает приватизацию, и что государство сохранит полный контроль над стратегическими активами.

Проект решения о, освобождении от уплаты отчислений в государственный бюджет находится на начальной стадии и должен пройти консультации и процедуру утверждения.