Минкульт хотел взять у театров 10 млн леев на проведение мероприятий «Молдова-35».

Организация мероприятий к 35-летию независимости создала нагрузку на бюджет Минкульта: ведомство хочет перераспределить 10 млн леев из субсидий театрам и концертным учреждениям. Минфин выступил против.

Министерство финансов обратило внимание в процессе согласования Национальной программы «Независимость, которая нас объединяет. Молдова-35» на то, что мероприятия, посвящённые годовщине, должны проводиться без ущерба для уже взятых финансовых обязательств в сфере культуры. Ведомство отметило, что мероприятия должны финансироваться из утверждённых бюджетов ответственных органов, без дополнительных ассигнований из государственного бюджета, пишет ipn.md

Согласно пояснительной записке к проекту постановления Правительства, в бюджете Министерства культуры на 2026 год было утверждено 29,5 миллиона леев на проведение культурных мероприятий, из которых 10 миллионов леев были дополнительно выделены на мероприятия, посвящённые 35-летию провозглашения независимости.

Впоследствии ассигнования на культурные мероприятия были сокращены до 29 миллионов леев. По состоянию на 8 июня 2026 года бюджет на эти мероприятия был исполнен на 84,8%, а оставшаяся сумма составляла примерно 4,4 миллиона леев.

В этом контексте Министерство культуры запросило разрешение на перераспределение 10 миллионов леев за счёт субсидий, выделенных на поддержку деятельности театрально-концертных учреждений, для покрытия расходов, связанных с культурными мероприятиями, которые изначально не были запланированы.

Министерство финансов не поддержало это решение, отметив, что при разработке бюджета на 2026 год субсидии для театрально-концертных учреждений были увеличены на 56 миллионов леев, в том числе для покрытия расходов на персонал, возникших в связи с изменением нормативной базы. Ведомство предупредило, что перераспределение 10 миллионов леев может повлиять на деятельность учреждений, и рекомендовало Министерству культуры выявить другие доступные ресурсы в рамках собственного бюджета за счёт перераспределения сэкономленных средств по другим мерам или статьям расходов.

Согласно данным, представленным в проекте, Министерство культуры по состоянию на 8 июня располагало доступными ассигнованиями в размере 477,9 миллиона леев для сферы культуры после исполнения около 41,4% от общего бюджета, выделенного сектору. Министерство финансов указало, что среди источников, которые могут быть рассмотрены для перераспределения, находится Фонд культуры, где было доступно примерно 26,3 миллиона леев, а также Национальная программа «Доступ к культуре», в рамках которой на тот момент не было использовано около 10 миллионов леев.

Общая стоимость всей национальной программы «Независимость, которая нас объединяет. Молдова-35» не указана в проекте постановления правительства. Документ лишь устанавливает, что каждое ответственное учреждение обеспечит финансирование мероприятий за счёт и в пределах утверждённых бюджетов, без запроса дополнительных финансовых средств при изменении Закона о государственном бюджете на 2026 год.

Программа «Независимость, которая нас объединяет. Молдова-35» включает 28 мероприятий, среди которых праздничные мероприятия на площади Великого Национального Собрания, военный парад, выставки, концерты, документальные фильмы, образовательные мероприятия, Международный фестиваль оперы и балета «Мария Биешу», Европейские дни наследия и Национальная ярмарка ковров под названием «Covorul Dorului».