Минфин запускает новый раунд продажи государственных ценных бумаг для граждан.

Министерство финансов объявило о запуске нового раунда подписки на государственные ценные бумаги (ГЦБ), который пройдет с 29 июня по 13 июля 2026 года.

Покупка ценных бумаг будет осуществляться исключительно онлайн, через официальную платформу eVMS.md, предоставляя гражданам возможность безопасно разместить свои сбережения, передает noi.md

По данным Министерства финансов, населению предлагаются ГЦБ с четырьмя различными сроками погашения и привлекательными процентными ставками. Так, для ГЦБ со сроком погашения 1 год годовая процентная ставка составляет 7,45%, а для ГЦБ со сроком погашения 2 года — 7,55%.

Инвесторы, предпочитающие более длительный срок, могут выбрать ГЦБ со сроком погашения 3 года и годовой процентной ставкой 7,65%, или 4 года, предлагающие самую высокую процентную ставку в этом раунде — 7,85%. Начальная цена доступна: номинальная стоимость одной государственной ценной бумаги составляет всего 100 леев.

По данным властей, прибыль от соответствующих процентов будет перечисляться раз в полгода непосредственно на банковский счет каждого инвестора без скрытых комиссий.

Все технические детали, касающиеся условий подписки, проспекта эмиссии и точных шагов по осуществлению инвестиций, можно посмотреть непосредственно на платформе или на официальном сайте учреждения.