Минфин повысил процентные ставки по государственным ценным бумагам.

По сравнению с предыдущей сессией, проходившей с 4 по 17 мая, процентные ставки, предлагаемые инвесторам, были повышены для всех доступных сроков погашения, передает rupor.md

Таким образом, доходность государственных облигаций со сроком погашения один год достигла 7,45%, по сравнению с 6,95% в предыдущем раунде. Для двухлетних облигаций процентная ставка выросла с 7,05% до 7,55%, а для трехлетних – с 7,15% до 7,65%. При этом облигации со сроком погашения четыре года теперь предлагают годовую процентную ставку в размере 7,85%, по сравнению с 7,35% в предыдущем периоде.

«Проценты фиксированы и будут выплачиваться раз в полгода непосредственно на банковские счета инвесторов, а весь процесс подписки может быть завершен онлайн», — отмечает Минфин.

На данный момент учреждение не представило данных о количестве граждан Молдовы, инвестировавших в облигации, а также об общей сумме привлеченных средств в ходе подписки, проходившей с 4 по 17 мая.