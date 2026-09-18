Минэнерго проведет ревизию газовых сетей в Молдове.

В Молдове проведут инвентаризацию газовых сетей, находящихся в публичной собственности, у третьих лиц и бесхозяйных объектов, сообщает министерство энергетики.

Документ открыт для общественного обсуждения до начала октября, передает rupor.md

Ведомство инициировало разработку проекта правительственного постановления, которое установит единые правила учета газотранспортной инфраструктуры. В рамках пилотной программы инспекция коснется сетей, находящихся в публичной собственности, принадлежащих сторонним владельцам, а также полностью бесхозяйных объектов.

Граждане, эксперты и профильные специалисты могут ознакомиться с текстом документа и направить свои замечания или рекомендации до 2 октября 2026 года. Предложения принимаются по электронной почте на адрес ruslan.cemirtan@energie.gov.md или письмом на почтовый адрес министерства в Кишиневе по адресу: бульвар Штефанa чел Маре, 134, MD-2012.

Инвентаризация газовых сетей проводится для упорядочения учета инфраструктуры, выявления бесхозяйных участков и определения их юридического статуса, что необходимо для безопасной эксплуатации и бесперебойного снабжения потребителей. Подобные меры позволяют оптимизировать управление энергетическими активами страны и повысить прозрачность в газовом секторе.