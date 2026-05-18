moldpres.md logomoldpres
18 Мая 2026, 18:18
6 439
Минэкономразвития запустило правительственную программу Reușim

Министерство экономического развития и цифровизации сегодня запустило правительственную программу Reușim («Добиваемся успеха»).

Это инициатива, направленная на поддержку создания более простого, удобного в управлении и конкурентоспособного делового климата, приближенного к стандартам Европейского союза, передает moldpres.md

Реформа нацелена на формирование благоприятной предпринимательской среды, сопоставимой с условиями в странах ЕС: понятной, простой, с разумными требованиями, сниженными издержками и минимальными рисками применения санкций. Власти намерены выборочно внедрять европейское законодательство, основываясь на наиболее благоприятных практиках государств-членов, чтобы сохранить и развивать бизнес в Республике Молдова, а также привлекать иностранные инвестиции.

Одним из приоритетных направлений программы Reușim является цифровизация услуг для бизнеса. Вице‑премьер Осмокеску подчеркнул, что в настоящее время 78% услуг для предпринимателей уже оцифрованы, и власти намерены увеличить их долю в ближайший период.

Особое внимание также будет уделено  упрощению условий ведения бизнеса.

В этом контексте Еуджен Осмокеску подчеркнул, что министерство анализирует свыше 300 нормативных актов, и в результате уже были выявлены 20 разрешительных актов, которые будут отменены.

«Мы изучаем более 300 нормативных актов с целью выявить так называемые скрытые разрешительные акты. К сожалению, мы обнаружили их немало и решили подойти к этому структурированно и горизонтально — проверить все законодательные и нормативные акты, действующие в Республике Молдова, потому что, к сожалению, во многих случаях некоторые положения вводились как бы „через чёрный ход“, и в ущерб реформам удалось внедрить ряд бюрократических мер, которые сейчас являются бременем для бизнеса. Мы готовим пакет, в рамках которого уже с самого начала известно, что 20 разрешительных актов будут отменены, так как мы признали их злоупотребительными по отношению к деловой среде», — сказал Осмокеску.

В то же время Минэкономразвития  выявило 444 законодательных и нормативных акта, регулирующих оказание услуг в Республике Молдова. Из их общего числа 106 будут изменены в направлении упрощения и приведения в соответствие с правилами Европейского союза для упрощения предоставления услуг, а также для повышения их эффективности и централизации.

Ещё одной мерой, которая будет реализована, станет введение нулевой таможенной пошлины на импорт сырья в таможенном режиме конечного назначения, а также оборудования.

«Производитель хлебобулочных изделий, колбасных изделий или другой продукции, который импортирует сырьё для выпуска конечного продукта, больше не будет уплачивать таможенную пошлину, которая сейчас составляет 10–15% от стоимости товара. Эта мера необходима для того, чтобы избежать посредничества, когда одно и то же сырьё перепродаётся несколько раз, тем самым повышая конечную цену продукции», — пояснил Осмокеску.

Также власти намерены разработать закон, который будет регулировать сферу цифровой экономики и электронной торговли.

Источник
