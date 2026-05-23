Местные сборы на рынки и гостиницы обсудили в ТПП.

Торгово-промышленная палата Молдовы организовала дискуссию с представителями Министерства финансов, местных органов власти и бизнес-ассоциаций, посвященную местным налогам, передает logos-pres.md

В ходе встречи обсуждались проблемы взаимодействия бизнеса с органами местной власти и влияние местных налогов на его деятельность. Участники анализировали возможные решения для создания более предсказуемой, справедливой и благоприятной для инвестиций финансовой системы.

Открывая встречу, президент Торгово-промышленной палаты Молдовы Серджиу Харя отметил, что это вторая в текущем году встреча, организованная совместно с Министерством финансов по вопросам фискальной политики. Он подчеркнул, что члены ТПП представили ряд предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс, в том числе в части, касающейся местных налогов. Они сформулированы с учетом проблем, с которыми сталкиваются экономические субъекты.

Компаниям необходимы единые правила

«Для деловой среды важно, чтобы местные налоги применялись четко, предсказуемо и сбалансированно, — отметил он. — Компаниям необходимы единые правила и фискальная база, которая стимулирует инвестиции, развитие экономической активности в регионах и создание новых рабочих мест».

Одной из тем стала ситуация с местными налогами, применяемыми к сектору HoReCa, включая налог на гостиничные объекты. Участники обратили внимание на отсутствие четких предельных значений, что приводит к неравномерному применению налогов местными органами власти и создает трудности для экономических субъектов.

Представители сектора рыночной торговли подчеркнули необходимость пересмотра механизма расчета рыночного сбора. По их словам, в настоящее время он рассчитывается, исходя из общей площади рынка, но механизм следует скорректировать таким образом, чтобы расчет был связан с фактически используемой и сдаваемой в аренду коммерческой площадью для ведения торговой деятельности.

Баланс между автономией и устойчивостью

«Мы ведем конструктивный диалог с представителями местной власти и бизнес-среды относительно необходимости более простых и предсказуемых налогов, — отметил министр финансов Андриан Гаврилицэ. — Хотим найти баланс между финансовой автономией местных властей и стабильной налогово-бюджетной системой для предпринимателей».

Участники подчеркнули необходимость установления четких пределов и единых правил применения налогов во избежание различных интерпретаций на местах и трудностей, с которыми сталкиваются экономические агенты.

Представители Конгресса местных властей (CALM) подтвердили важность обновления местной налоговой базы, чтобы она могла поддерживать как развитие местных сообществ, так и предпринимателей. При этом была подчеркнута необходимость стратегического видения развития бизнеса в территориях, которое способствовало бы привлечению инвестиций и укреплению региональной экономики.