Механизм финансирования проектов регионального и местного развития усовершенствовали.

Правительство утвердило поправки к Положению об управлении средствами Национального фонда регионального и местного развития (FNDRL).

Это сделано с целью повышения эффективности, прозрачности и адаптации финансирования проектов к потребностям местных сообществ. Новые положения также касаются объединенных муниципалитетов, проектов, финансируемых из внешних источников, и инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и канализации, передает logos-pres.md

Поправки адаптируют механизм финансирования к процессу добровольного объединения. Административно-территориальные единицы, находящиеся в процессе объединения или уже объединенные, смогут представить один проект местного развития для каждого входящего в их состав населенного пункта. Высокодоходные проекты регионального развития смогут реализовываться поэтапно при условии, что каждый финансируемый этап является функциональным и может использоваться независимо.

Для сектора водоснабжения и канализации расширен перечень допустимых инвестиций, включая цифровизацию операционных систем, модернизацию лабораторий, закупку оборудования и использование возобновляемой энергии операторами, обслуживающими не менее 25 000 потребителей.

Одновременно консолидируются правила, касающиеся прозрачности оценки проектов, предотвращения конфликтов интересов, оспаривания результатов и ответственности бенефициаров за поддержание осуществленных инвестиций.

В настоящее время в рамках механизма, предусмотренного данным регламентом, одобрено финансирование 657 проектов регионального развития: 69 в Центральном регионе регионального развития, 491 в Кишиневском муниципальном регионе регионального развития (включая 469 в рамках программы «Европейский двор»), 44 в Северном регионе регионального развития, 38 в Южном регионе регионального развития и 15 в регионе регионального развития Гагаузия.

Из общего числа проектов 12 направлены на развитие коммерческой инфраструктуры, 36 — на повышение туристической привлекательности, 2 — на улучшение транспортной доступности и мобильности городов, 3 — на повышение конкурентоспособности и поддержку экономической деятельности, 518 — на городскую ревитализацию и развитие инфраструктуры общественных пространств (включая программу «Европейский двор»), 85 проектов — на водоснабжение и канализацию, а также модернизацию технической и городской инфраструктуры и сетей коммунального хозяйства.

В сфере местного развития в рамках программы «Европа близко» одобрено 579 проектов, направленных на модернизацию/капитальный ремонт/восстановление местных дорог. В рамках программы «Европейское село 2» было одобрено финансирование еще 1 244 проектов. 27 из них направлены на возобновляемые источники энергии, 116 — на строительство питомников, 74 — на развитие туризма, 230 — на строительство/реконструкцию общественных учреждений, детских площадок и спортивных сооружений, 243 — на водоснабжение и канализацию, 58 — на уличное освещение, 496 — на градостроительство.