Мегаплан на 1,6 млрд евро: Молдова расширит аэропорты Кишинева и Маркулешт.

Эта сумма более чем на 40% превышает прогнозируемый дефицит государственного бюджета Молдовы на 2026 год.

Министерство инфраструктуры и регионального развития (МИРР) предложило правительству амбициозный проект по развитию национальной аэропортовой инфраструктуры общей стоимостью около 1,6 млрд евро, сообщает Mold-Street.

Проект рассчитан на 2026–2031 годы и предусматривает комплексную модернизацию Международного аэропорта «Евгений Дога» в Кишиневе.

В рамках проекта планируется:

построить новый терминал пропускной способностью до 2800 пассажиров в час;

реконструировать взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки;

расширить перроны для стоянки воздушных судов;

развивать инфраструктуру для грузовых перевозок, хранения и заправки топлива, парковок и подъездных путей.

По данным МИРР, новые инвестиции позволят Международному аэропорту Кишинева обслуживать 7–7,2 млн пассажиров в 2028 году и около 10 млн пассажиров к 2030 году.

Одновременно проект предусматривает дополнительное развитие аэропорта Маркулешты, который планируется превратить в региональную грузовую и логистическую платформу.

Инвестиции оцениваются в 1,6 млрд евро

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 1,6 млрд евро, или более 32 млрд леев.

Из этой суммы:

1,22 млрд евро, около 24,6 млрд леев, предназначены для модернизации Международного аэропорта Кишинева;

377 млн евро, около 7,6 млрд леев, будут направлены на развитие аэропорта Маркулешты.

Расчетная сумма более чем в шесть раз превышает инвестиционные обязательства, которые компания Avia Invest взяла на себя при получении аэропорта в концессию в 2013 году.

Кроме того, она более чем на 40% превышает прогнозируемый дефицит государственного бюджета на 2026 год.

Проект включен в ориентировочный перечень стратегических инвестиционных проектов, которые могут получить финансирование в рамках Плана экономического роста Республики Молдова. В рамках этого плана Европейский союз обязался выделить 1,9 млрд евро. Также предполагается использование средств, направляемых через Neighborhood Investment Platform.

По данным властей, сейчас проект находится на стадии разработки исследования и оценки капитальных затрат (CAPEX).

Для аэропорта Маркулешты уже подготовлена предварительная инвестиционная программа. При этом еще необходимо провести технико-экономическое обоснование, анализ затрат и выгод, а также окончательно определить структуру финансирования.

Отмененные тендеры и задержки

В августе 2025 года Агентство публичной собственности (АПС) и администрация аэропорта представили масштабный план расширения существующего терминала. Стоимость проекта оценивалась почти в 800 млн леев. Предусматривалось увеличение площади терминала на 5000 квадратных метров и создание ряда новых объектов и услуг.

В частности, планировалось оборудовать:

душевые кабины в зоне вылета для пассажиров, следующих по длительным маршрутам или с пересадками;

открытую террасу — современное крытое пространство перед посадкой;

расширенный бизнес-зал с удвоенной вместимостью и модернизированной зоной ожидания;

цифровые системы и ускоренный контроль — технологии FAST TRACK и автоматические ворота для проверки паспортов.

Изначально ожидалось, что работы будут завершены до конца 2026 года. Однако часть проекта, предусматривающая реконструкцию здания терминала Международного аэропорта «Евгений Дога», частичную перепланировку помещений и их расширение, оцениваемая примерно в 9 млн долларов, пока остается на стадии тендерных процедур.

В сентябре 2026 года Национальное агентство по рассмотрению жалоб (ANSC) отменило результаты последнего тендера на заключение строительного контракта.

Теперь рабочая группа аэропорта должна повторно оценить поступившие предложения. Возобновление административных процедур откладывает начало работ на неопределенный срок, а пассажиры пока остаются без обещанных новых объектов и услуг.