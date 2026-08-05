theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
5 Августа 2026, 14:52
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Конфискованные имущество и деньги будут использоваться в социальных целях и в общественных интересах

Имущество и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и конфискованные государством, будут использованы в интересах людей и сообществ.

Конфискованные имущество и деньги будут использоваться в социальных целях.
Конфискованные имущество и деньги будут использоваться в социальных целях.

Эти ресурсы пойдут на поддержку социальных проектов, общественных услуг и инвестиций, в которых нуждаются граждане. Правительство утвердило механизм применения Закона об использовании в социальных целях или в общественных интересах конфискованного имущества, передает moldpres.md

Предложенный механизм поэтапный: Государственная налоговая служба будет передавать Агентству по возврату преступно нажитого имущества информацию о конфискованных активах, а агентство будет проверять их допустимость и раз в полгода публиковать сведения об имуществе, которое может быть использовано, на сайте Национального антикоррупционного центра.

Впоследствии заинтересованные субъекты — публичные органы и учреждения, физические лица, частные некоммерческие юридические лица, такие как ассоциации, фонды, частные учреждения, религиозные организации или иные неправительственные структуры — смогут подавать заявки на использование имущества в течение 90 дней со дня объявления.

Будет проанализировано, соответствует ли заявитель требованиям, отвечает ли предлагаемый проект реальной потребности, существует ли возможность содержания и использования имущества, а также обеспечит ли предлагаемое использование реальное социальное или общественное воздействие. В случае одобрения заявки Государственная налоговая служба обеспечит передачу этого имущества в срок до 30 дней. Весь процесс будет открытым и прозрачным, а использование имущества по назначению будет отслеживаться.

Установлен и порядок распределения конфискованных денежных средств. Из общего объёма средств, переведённых в государственный бюджет, 20% будет направлено на социальные цели, а 10% — на развитие потенциала учреждений, задействованных в выявлении, возврате и конфискации преступно нажитого имущества.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте