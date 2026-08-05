Конфискованные имущество и деньги будут использоваться в социальных целях и в общественных интересах

Имущество и денежные средства, полученные в результате преступной деятельности и конфискованные государством, будут использованы в интересах людей и сообществ.

Эти ресурсы пойдут на поддержку социальных проектов, общественных услуг и инвестиций, в которых нуждаются граждане. Правительство утвердило механизм применения Закона об использовании в социальных целях или в общественных интересах конфискованного имущества, передает moldpres.md

Предложенный механизм поэтапный: Государственная налоговая служба будет передавать Агентству по возврату преступно нажитого имущества информацию о конфискованных активах, а агентство будет проверять их допустимость и раз в полгода публиковать сведения об имуществе, которое может быть использовано, на сайте Национального антикоррупционного центра.

Впоследствии заинтересованные субъекты — публичные органы и учреждения, физические лица, частные некоммерческие юридические лица, такие как ассоциации, фонды, частные учреждения, религиозные организации или иные неправительственные структуры — смогут подавать заявки на использование имущества в течение 90 дней со дня объявления.

Будет проанализировано, соответствует ли заявитель требованиям, отвечает ли предлагаемый проект реальной потребности, существует ли возможность содержания и использования имущества, а также обеспечит ли предлагаемое использование реальное социальное или общественное воздействие. В случае одобрения заявки Государственная налоговая служба обеспечит передачу этого имущества в срок до 30 дней. Весь процесс будет открытым и прозрачным, а использование имущества по назначению будет отслеживаться.

Установлен и порядок распределения конфискованных денежных средств. Из общего объёма средств, переведённых в государственный бюджет, 20% будет направлено на социальные цели, а 10% — на развитие потенциала учреждений, задействованных в выявлении, возврате и конфискации преступно нажитого имущества.