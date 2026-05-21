theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
21 Мая 2026, 18:16
7 605
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кику: Соглашение с МВФ может привести к подорожанию газа и сельхозпродукции

Депутат Ион Кику заявил, что будущее соглашение с Международным валютным фондом может привести к давлению на социальные расходы и изменениям сниженных ставок НДС, что способно напрямую повлиять на цены.

Кику: Соглашение с МВФ может привести к подорожанию газа и сельхозпродукции.
Кику: Соглашение с МВФ может привести к подорожанию газа и сельхозпродукции.

Заявления были сделаны на основании предварительного пресс-релиза, опубликованного МВФ, в условиях, когда полный текст документа ещё не обнародован, сообщает bani.md

По словам Кику, из имеющейся на данный момент информации можно сделать два важных вывода. Первый касается обязательства правительства сократить бюджетный дефицит примерно до 3,5% ВВП по сравнению с почти 6% в настоящее время.

«Это означает, что правительство будет сильно ограничено в увеличении социальных расходов. Речь идёт о зарплатах, пенсиях, пособиях и других выплатах», — заявил бывший премьер-министр.

Второй вывод, о котором упомянул депутат, касается отмены некоторых налоговых льгот, особенно в части НДС. По словам Кику, это может затронуть в том числе сниженные ставки, которые сейчас применяются к отдельным товарам и секторам экономики.

В качестве примера он привёл льготную ставку в 8% на природный газ, сельскохозяйственную продукцию и сектор HoReCa, предположив, что они могут быть повышены до стандартной ставки в 20%.

«Это затронет граждан и экономических агентов, потому что вырастет налог, а значит автоматически вырастут и цены», — сказал Ион Кику.

Депутат также упомянул задолженность государства перед фермерами, оцениваемую примерно в 11 миллиардов леев, пояснив, что она возникла из-за разницы между сниженной ставкой НДС при продаже сельхозпродукции и стандартной ставкой НДС, уплачиваемой при покупке ресурсов и материалов.

В то же время Ион Кику подчеркнул, что информация основана на кратком сообщении, и призвал дождаться публикации полного меморандума с МВФ, чтобы прояснить все предусмотренные меры.

«Я не хочу заниматься спекуляциями. Давайте дождёмся полного документа — тогда мы точно увидим, что там предусмотрено», — заявил он.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте