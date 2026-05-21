Кику: Соглашение с МВФ может привести к подорожанию газа и сельхозпродукции.

Заявления были сделаны на основании предварительного пресс-релиза, опубликованного МВФ, в условиях, когда полный текст документа ещё не обнародован, сообщает bani.md

По словам Кику, из имеющейся на данный момент информации можно сделать два важных вывода. Первый касается обязательства правительства сократить бюджетный дефицит примерно до 3,5% ВВП по сравнению с почти 6% в настоящее время.

«Это означает, что правительство будет сильно ограничено в увеличении социальных расходов. Речь идёт о зарплатах, пенсиях, пособиях и других выплатах», — заявил бывший премьер-министр.

Второй вывод, о котором упомянул депутат, касается отмены некоторых налоговых льгот, особенно в части НДС. По словам Кику, это может затронуть в том числе сниженные ставки, которые сейчас применяются к отдельным товарам и секторам экономики.

В качестве примера он привёл льготную ставку в 8% на природный газ, сельскохозяйственную продукцию и сектор HoReCa, предположив, что они могут быть повышены до стандартной ставки в 20%.

«Это затронет граждан и экономических агентов, потому что вырастет налог, а значит автоматически вырастут и цены», — сказал Ион Кику.

Депутат также упомянул задолженность государства перед фермерами, оцениваемую примерно в 11 миллиардов леев, пояснив, что она возникла из-за разницы между сниженной ставкой НДС при продаже сельхозпродукции и стандартной ставкой НДС, уплачиваемой при покупке ресурсов и материалов.

В то же время Ион Кику подчеркнул, что информация основана на кратком сообщении, и призвал дождаться публикации полного меморандума с МВФ, чтобы прояснить все предусмотренные меры.

«Я не хочу заниматься спекуляциями. Давайте дождёмся полного документа — тогда мы точно увидим, что там предусмотрено», — заявил он.